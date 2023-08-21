إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الإقليمى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي بمنطقة عرب غمازة القادم من العاصمة اتجاه الفيوم بمركز الصف.
وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين بالفحص وجود 6 مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية إلى طبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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