أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكريمات ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أطفيح لتلقي العلاج.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الكريمات

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة الكريمات اتجاه بني سويف بنطاق دائرة قسم اطفيح.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن 5 مصابين تم نقله مستشفى أطفيح المركزي وتم إبلاغ مدينة اطفيح وقام رجال المرور باعادة تيسير الحركة المرورية لطبيعتها واتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة.

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كما شهد الطريق الدائري حادث تصادم بين سيارتين وأخرى دراجة نارية مما أسفر عن إصابة شخصين وظهور كثافات مرورية أمام قائدي السيارات وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث تصادم على الطريق الدائري

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بنطاق دائرة قسم شرطة السلام وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى موقع الحادث وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وكشف الفحص وقوع حادث التصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص ودراجة نارية وأصيب شخصين ونقل المصابين إلى المستشفى فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.