الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ماريمبا نسمة عبد العزيز فى حفل بـ أوبرا الإسكندرية

عازفة الماريمبا نسمة
عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، فيتو

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلًا فى الثامنة مساء الأربعاء 23 أغسطس على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، وذلك فى إطار فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس. 

 نسمة عبد العزيز 

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها النصر، شط اسكندرية، عم صابر، حرمت احبك، يونس، افتتاحية وليم تل، هرمون السعادة، قلبي دليلي، صولو ماريمبا، اغاني صعيدية، صباح ومسا، كراكشنجى، مبيسألش عليا، ألف ليلة، تانجو جاز، على رمش عيونها، صغيرة على الحب، مافيا، تشاردس، سواي، مامبو، ٣ دقات، سهر الليالى.

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عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز 

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع ) لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية.

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نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية المهرجان الصيفي للموسيقى

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