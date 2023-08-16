نجوم الأوبرا للموسيقى العربية فى سهرة مع أم كلثوم بالإسكندرية

ضمن الفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال فترة الصيف يقدم نجوم الموسيقى العربية سهرة مع روائع أم كلثوم بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة المطربات نهاد فتحي، غادة آدم، رحاب مطاوع والسورية بتول بنى وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 20 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

جدير بالذكر ان البرنامج الفنى للاوبرا خلال فترة الصيف يشهد مجموعة ضخمة من العروض المتنوعة تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور الى جانب عدد من المهرجانات السنوية الهادفة الى تقديم الوان من الفنون الجادة لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور.

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مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء

جدير بالذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة أقيم بمسرح أوبرا دمنهور على مدار أربعة أيام متصلة وتضمن عروض متنوعة لكل من فريق على مر الأجيال، فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور والمنشد أحمد العمرى وفرقته، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية لطلاب مختلف فصول مركز تنمية المواهب.