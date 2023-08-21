الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الملا يبحث مع رئيس اباتشي خطط الشركة للاستكشاف وحفر الآبار في مصر

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال لقاء الرئيس التنفيذي لشركة اباتشي،فيتو

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة اباتشي العالمية، والوفد المرافق لهم الذي ضم ستيف ريني نائب الرئيس التنفيذي، وديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير اباتشي مصر.

وشهد اللقاء استعراض خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الآبار، وخططها لزيادة حجم أعمالها في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ برنامج حفر مكثف للآبار وتنميتها مما ساهم في التغلب على التناقص الطبيعى في الآبار وزيادة معدلات الإنتاج والتي بلغت حاليًا مستويات تتعدى ١٤٥ ألف برميل يوميًا.

Advertisements

البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز 

وأكد المهندس طارق الملا أن اباتشي حققت خلال الفترة الأخيرة عدة نجاحات في ظل برنامج حفر الآبار الطموح الجاري تنفيذه في الصحراء الغربية بالتعاون مع قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج،  مشيرًا إلى أن ذلك يمثل حافزا جيدا للشركة لضخ استثمارات إضافية والعمل في مناطق استكشافية جديدة في ظل  توافر اجهزة الحفر والتكنولوجيات الجديدة وتطور وسائل ونظريات الحفر مع وجود احتمالات بترولية مرتفعة في الصحراء الغربية  .

وأضاف الملا أنه ناقش مع مسؤولي اباتشي فرص مد أنشطتها إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي مما يشكل إضافة قوية لمحفظة أعمال اباتشي في مصر.

 

إعادة الهيكلة في شركتي خالدة وقارون للبترول 

كما أشار الملا إلى الدور المتميز لنجاح نموذج إعادة الهيكلة في شركتي خالدة وقارون للبترول المشتركتين بين قطاع البترول واباتشي، وتطبيق قواعد الحوكمة الأمر الذي أدى لزيادة كفاءة التشغيل وانعكس إيجابا على خفض تكلفة البرميل وزيادة الإنتاج.


ومن جانبه أكد كريستمان أن نجاحات مشروعات وأنشطة اباتشي الأخيرة التي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية تشجعها وتزيد من رغبتها في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة خاصة مع الخبرات المتراكمة وتقدم التكنولوجيات، وفي ظل التعاون والتنسيق المتميز مع قطاع البترول المصري والرؤية المشتركة لتحقيق النجاح، لافتًا إلى أن مصر تسهم بنصيب كبير في نشاط اباتشي على مستوى العالم. 


وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعظيم استخدام الطاقة الشمسية في كافة مواقع الإنتاج البترولي بديلا للطاقات التقليدية لتوليد الكهرباء الأمر الذي يسهم في خفض النفقات وكفاءة التشغيل وبالتالي خفض تكلفة البرميل علاوة على المردود البيئي للمساهمة في خفض الانبعاثات.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الصحراء الغربية المهندس طارق الملا وزير البترول منطقة البحر المتوسط شركة اباتشي العالمية أباتشى مصر

مواد متعلقة

كارجاس تطلق خدمة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

الملا يشهد توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والجهاز التنفيذي للمشروعات

قفزة هائلة في أرباح بترومنت تتخطى حاجز الـ 200%

وزير البترول يناقش مشروع مجتمعي لشركة إيني ببورسعيد

تعرف على أهم ثلاثة مناجم لإنتاج الذهب في مصر

أوبك تؤكد زيادة الطلب على النفط خلال العام المقبل

البترول: إغلاق مزايدة عالمية للحقول المتقادمة بعد تلقي عروض الشركات الأجنبية

توقعات باستحواذ مصر والسعودية على سوق الهيدروجين الأخضر

الأكثر قراءة

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي

اتصال هاتفي كلمة السر في اقتراب سوزا من الأهلي

مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)

تنسيق الجامعات 2023، رابط وخطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يسجل هذا السعر في الأسواق

بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد بعد تقبيل نجمة إسبانيا عقب الفوز بمونديال السيدات (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تراخيص السيارات الكهربائية في مصر خلال يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية ترميم البيت في المنام وعلاقتها بأموال كثيرة ورزق واسع قريبا

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية