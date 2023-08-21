الملا يبحث مع رئيس اباتشي خطط الشركة للاستكشاف وحفر الآبار في مصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة اباتشي العالمية، والوفد المرافق لهم الذي ضم ستيف ريني نائب الرئيس التنفيذي، وديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير اباتشي مصر.

وشهد اللقاء استعراض خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الآبار، وخططها لزيادة حجم أعمالها في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ برنامج حفر مكثف للآبار وتنميتها مما ساهم في التغلب على التناقص الطبيعى في الآبار وزيادة معدلات الإنتاج والتي بلغت حاليًا مستويات تتعدى ١٤٥ ألف برميل يوميًا.

Advertisements

البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز

وأكد المهندس طارق الملا أن اباتشي حققت خلال الفترة الأخيرة عدة نجاحات في ظل برنامج حفر الآبار الطموح الجاري تنفيذه في الصحراء الغربية بالتعاون مع قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل حافزا جيدا للشركة لضخ استثمارات إضافية والعمل في مناطق استكشافية جديدة في ظل توافر اجهزة الحفر والتكنولوجيات الجديدة وتطور وسائل ونظريات الحفر مع وجود احتمالات بترولية مرتفعة في الصحراء الغربية .

وأضاف الملا أنه ناقش مع مسؤولي اباتشي فرص مد أنشطتها إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي مما يشكل إضافة قوية لمحفظة أعمال اباتشي في مصر.

إعادة الهيكلة في شركتي خالدة وقارون للبترول

كما أشار الملا إلى الدور المتميز لنجاح نموذج إعادة الهيكلة في شركتي خالدة وقارون للبترول المشتركتين بين قطاع البترول واباتشي، وتطبيق قواعد الحوكمة الأمر الذي أدى لزيادة كفاءة التشغيل وانعكس إيجابا على خفض تكلفة البرميل وزيادة الإنتاج.



ومن جانبه أكد كريستمان أن نجاحات مشروعات وأنشطة اباتشي الأخيرة التي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية تشجعها وتزيد من رغبتها في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة خاصة مع الخبرات المتراكمة وتقدم التكنولوجيات، وفي ظل التعاون والتنسيق المتميز مع قطاع البترول المصري والرؤية المشتركة لتحقيق النجاح، لافتًا إلى أن مصر تسهم بنصيب كبير في نشاط اباتشي على مستوى العالم.



وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعظيم استخدام الطاقة الشمسية في كافة مواقع الإنتاج البترولي بديلا للطاقات التقليدية لتوليد الكهرباء الأمر الذي يسهم في خفض النفقات وكفاءة التشغيل وبالتالي خفض تكلفة البرميل علاوة على المردود البيئي للمساهمة في خفض الانبعاثات.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.