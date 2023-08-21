بالأسماء، الملا يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء ونواب الشركات

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات واسعة شملت رؤساء ونواب لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة.

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها بعد بلوغهم السن القانوني، وشملت الحركة كل من المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيسًا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والمهندس محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير نائبًا لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

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حركة تنقلات شركات البترول

كما شملت الحركة المهندس محمد علي محمد عبادي نائبًا لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس محمد عبد المنعم صالح نصر نائبًا لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، والمهندس وائل محمد محمد رزق عيش - رئيسًا لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.

شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول

وشملت الحركة أيضا تعيين الكيميائي صلاح جابر رزق بهنسي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والمهندس خالد إبراهيم محمد حسن رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة صان مصر، والمهندس إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو والمنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت).

وضمت الحركة المهندس سيد الراوي محمود عبد الله رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك)، والمهندس أحمد محمود محمد السيد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والمهندس محمد السيد صبحي منصور عامر - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا)، والكيمائي هشام رياض حسين سليمان - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ـ رئيسا لمجلس الإدارة وال المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، المهندس هشام عبد الحميد لبيب البكل - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب)، والمهندس محمد عبد الرازق محمد السعداوى - عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات