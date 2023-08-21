في ذكرى ميلاد عزت أبو عوف، لماذا ترك الطب وهذه حكايته مع سيارة جمال عبد الناصر

عزت أبو عوف ، ممثل وموسيقار عازف ومغنى ومؤلف موسيقى، ترك مهنة الطب واتجه للفن مثلما فعل كثير من الأطباء أبرزهم يحيى الفخرانى وفؤاد خليل والدكتور مصطفى محمود ويوسف إدريس وغيرهم.

وعزت أبو عوف من عائلة فنية شهيرة فهو ابن الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف وقائد فرقة الفور إم المكونة من شقيقاته الأربعة التي سميت بفرقة القطط الصغيرة متأثرا بفرقة البيتلز العالمية.

ولد عزت أبو عوف فى مثل هذا اليوم عام 1948 ورحل عام 2019، تخرج في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وترك الطب وكون فرقة موسيقية وحققت نجاحا كبيرة، وأحب الحياة وعاش حياته منطلقا عاشقا للموسيقى والتمثيل حتى أصبح قاسما مشتركا فى مجموعة أفلام زادت عن 150 فيلما وكانت أول أدواره فى فيلم "أيس كريم فى جليم " ليعبر مشوار طويل فى السينما وكان آخر آعماله الدرامية مسلسل " ظل الرئيس "وانحصرت أدواره فى دور ابن الطبقة الارستقراطية.

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عمل 5 سنوات طبيبا



حول تغيير مسار حياته إلى الفن قال الفنان عزت أبو عوف: كانت دراسة الطب تلبية لرغبة الأهل، وبالفعل تخرجت وعملت طبيبا لمدة خمس سنوات واتجهت إلى الموسيقى بجانب عملى كطبيب ونجحت فرقة الفور إم نجاحا ساحقا بقيادتى فكان لابد من التفرغ للفرقة وللنجاح الكبير الذى حققته حيث كان من الصعب الجمع بين الطب والفن فاخترت الفن بالرغم من نجاحي كطبيب.

عزت أبو عوف وشقيقاته فى فرقة الفو إم

فى أواخر أيام عزت أبو عوف أطلقت شائعة أن عزت أبو عوف أوصى بحرق أشرطة أفلامه وفى لقاء معه أثناء مرضه قال: أعتز بجميع أعمالى الفنية وأن الشائعة أصابتني بالألم النفسي، كما أنه يعتز بجميع أعماله الفنية ولم يطلب حرق أفلامه ليؤكد بعدها عدة مرات أنه لم ولن يطلب ذلك.

ووصفه الموسيقار عمر خيرت بـ"صاحب القلب الجميل"، ونعاه جميع الفنانين ووصفوه بالاحترام والوقار، واختاره الوزير فاروق حسنى عام 2006 رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى.



أزمات أثرت فى حياته



هناك وقفات في حياة الفنان عزت أبو عوف شكلت طريقه الفني منها أن المخرج يوسف شاهين صدمه في بداياته حين قال له إنه لا يصلح للتمثيل وقال له خليك في مهنتك الأصلية ثم عاد واعتذر له وضمه إلى فريق عمل فيلم “المصير” الذى أثبت وجوده كممثل شاطر فيه، الوقفة الثانية عندما تعرضت أسرته لأزمة مالية شديدة بعد أن كان والده عضوا فى مجلس الأمة ووقع خلاف بينه وبين رئيس المجلس أنور السادات الذى ساهم فى وقف التعامل مع أحمد شفيق أبو عوف حتى أصبح دون دخل مادى فترة طويلة.

عزت ابو عوف فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

أما أكبر أزمات عزت أبو عوف فكانت عند رحيل زوجته فاطمة التى كان يصفها بالملاك وأنها تحملت عصبيته وطبعه أكثر من 37 سنة وقال أبو عزت أبو عوف فى رحيلها: كنت اتمنى أن أسبقها إلى الموت، لكنه قضاء الله، وصدمت لموتها لدرجة إنى دخلت أكثر من مصحة علاجية وأرى أن للموت إيجابية واحدة ووهى أنى سألتقى بها بعد الموت.

عزت ابو عوف مع آخر زوجاته

إلا أنه قبل رحيل عزت أبو عوف بخمس سنوات تزوج من مديرة أعماله “ أميرة” التي رفضتها ابنته الوحيدة لكنها زاملته حتى رحل مصابا بالسرطان.

وجه مقبول فى التليفزيون



حين دخل الراحل عزت أبو عوف عالم البرامج التليفزيونية من خلال مشاركته للإعلامي عمرو أديب، لم تكن مشاركته سوى استمرار لما يؤمن به الفنان من مناقشة الموضوعات الاجتماعية، فنجح في مشاركته تقديم البرنامج، وإلى جانب البرنامج قدم للتليفزيون أدوارا متعددة فى مسلسلات ناجحة منها الدخول فى الممنوع، هوانم جارد سيتى، صفين لولى، الأب الروحى، عباس الابيض، حلم العمر، أم كلثوم، الملك فاروق، اللهم انى صائم وغيرها.

طرائف فى حياته



ويحكى أبو عوف عن أطرف المواقف التي واجهته كدارس للطب فقد كان يوما يستقل طائرة قادمة من باريس مرورا بالقاهرة إلى السودان بمطار الخرطوم وكان نائما في الطائرة ففوجئ بإحدى المضيفات توقظه وتقول إنها قرأت من قبل أنك كنت تعمل طبيبا، وسألتنى عن تخصصى وعندما علمت انى تخصص نساء وولادة جذبتنى بشدة وقالت إنهم في أشد الحاجة إليك إذ إن هناك سيدة سودانية في حالة وضع، وبالفعل اضطررت للقيام بولادة السيدة بدون اى تجهيزات حيث استعنت ببنس شعر المضيفات وسكاكين الطعام ومقصات وغيرها من الأدوات البسيطة التي كانت متاحة فى ذلك الوقت على الطائرة، وجاءت إلى الدنيا طفلة جميلة أطلقت عليها اسم جميلة.



وفي حوار سابق مع "فيتو" كشف عزت أبو عوف عن حبه لاقتناء السيارات قائلًا: أعشق اقتناء السيارات الكلاسيكية، وبالفعل اشتريت سيارة جمال عبد الناصر، وأذكر جيدًا واقعة شرائي للسيارة، حيث كانت تربطنى علاقة صداقة بالمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، واقترح على موظف من رئاسة الجمهورية شراء سيارة أهداها الرئيس الأمريكى جون كنيدى للرئيس جمال عبد الناصر، وأقنعنى بدخول المزاد والذي أقيم بعد وفاة عبد الناصر، وبالفعل نجحت في اقتنائها في أواخر السبعينيات بـ4 آلاف جنيه.