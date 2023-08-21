سيدة تطعن زوجها أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة أبو النمرس
أقدمت سيدة على طعن زوجها باستخدام سلاح أبيض في البطن أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة أبو النمرس.
سيدة تتخلص من زوجها
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بجروح من بينها جرح نافذ فى البطن.
وتبين من خلال التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب خلافات وحدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها المتهمة بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض سكين.
وألقى رجال المباحث بقسم أبوالنمرس القبض على المتهمه واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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