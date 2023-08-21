الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

سيدة تطعن زوجها أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة أبو النمرس

متهمة،فيتو
متهمة،فيتو

أقدمت سيدة على طعن زوجها باستخدام سلاح أبيض  في البطن أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة أبو النمرس.

مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالتجمع الأول

سيدة تتخلص من زوجها 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بجروح من بينها جرح نافذ فى البطن.

وتبين من خلال التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب خلافات وحدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها المتهمة بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض سكين.

وألقى رجال المباحث بقسم  أبوالنمرس القبض على المتهمه واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة قسم أبوالنمرس

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالتجمع الأول

وزير الداخلية يقرر إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية يقرر إبعاد لبناني الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

حالة الطرق اليوم، كوبري القبة والطريق الدائري الأوسطي وشارع رمسيس الأكثر زحاما

حبس 31 عنصرا إجراميا أداروا أوكارا لترويج الحشيش والهيروين (صور)

مباحث الجيزة تستجوب قاتل أسرته في الوراق.. شهود عيان يكشفون تفاصيل الجريمة

حريق هائل بمصنع في الصف.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

الأكثر قراءة

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي

اتصال هاتفي كلمة السر في اقتراب سوزا من الأهلي

مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)

انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد بعد تقبيل نجمة إسبانيا عقب الفوز بمونديال السيدات (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، رابط وخطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يسجل هذا السعر في الأسواق

اقتراح برلماني بتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لتعظيم موارد العملة الصعبة

Advertisements

منوعات

المزيد

تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تراخيص السيارات الكهربائية في مصر خلال يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية ترميم البيت في المنام وعلاقتها بأموال كثيرة ورزق واسع قريبا

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية