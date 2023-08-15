إزالة فورية لـ9 حالات تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي لافتًا إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيرًا إلى تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

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إزالة فورية ل9 حالات تعدي

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمركزي أبنوب والقوصية خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهما حيث تمت إزالة أعمدة وردم القواعد في المهد (بعزبة البورة بالسوالم البحرية وبحوض السلال ببني محمديات وبنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة وحوض العبادية بالمعابدة الشرقية والمعابدة الغربية بالعطيات البحرية) التابعة لمركز أبنوب.

كما تمت الإزالة الفورية لحالات أخرى (بحوض مهران على مساحة ١٢٠ مترا ، وبحوض سجله الخطيب بمساحة ٣٥٠ مترا، وحوض مهني بمساحة ١٥٠ مترا، وإزالة حالة تعدي بحوض مهران بمساحة ١٥٠ مترا) التابعة للوحدة المحلية بمير بمركز القوصية لافتًا إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة مشيرًا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.