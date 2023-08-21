شهاب والمتسكعة، أبرز المعلومات عن الطائرات المسيرة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية

تمكنت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي التي يمتلكها جيش الإحتلال الإسرائيلي، من إسقاط طائرتين مسيرتين على حدود قطاع غزة، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على الطائرات المسيرة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية.



طائرات شهاب المسيرة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية

وتعتبر الطائرات المسيرة واحدة من أكثر أسلحة المقاومة الفلسطينية التي تقلق إسرائيل لاسيما التي تمتلكها وتطورها حماس.

مسيرات المقاومة الفلسطينية، فيتو

وتعد الطائرة شهاب من أبرز الطائرات المسيرة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية حماس، واستخدمتها بالفعل في بعض المعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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مسيرات المقاومة الفلسطينية، فيتو



وأكدت تقارير أن الطائرة المسيرة شهاب تحمل رأسًا حربيًا يصل وزنه إلى 30 كيلوجرام، وهناك تقارير عن أوزان أقل، ويمكن أن تطير بسرعة 250 كيلومتر في الساعة.



إمكانيات الطائرة شهاب

ويُعتقد أنها مبرمجة بإحداثيات GPS وصور الأقمار الصناعية للعثور على هدفها، كما يمكن توجيهها بصريًا إلى الهدف باستخدام مشغّل أرضي وكاميرا، ويُعتقد أنه يتم إطلاقها من سكة حديدية ويمكن نقلها على متن شاحنة.

مسيرات المقاومة الفلسطينية، فيتو



وأصول المسيّرة "شهاب"، غير واضحة، وبينما تقول حماس إنها تصميم أصلي بالكامل، تقول مصادر غربية وإسرائيلية إن تكوين الطائرات بدون طيار مشابه تمامًا لتكوين "أبابيل تي" الإيرانية.



وأكدت تقارير إعلامية أن طائرات "شهاب" ليست نسخة طبق الأصل من طائرات أبابيل الإيرانية أو "قاصف" التي يستخدمها الحوثيون، فالطائرات الفلسطينية أصغر قليلًا من النوعين المذكورين أعلاه، حسب موقع Eurasian Times.



كما يختلف شكل وحجم الأجنحة في طائرات "شهاب"، إلى جانب مخروط الأنف، الذي يبدو أنه أكثر حدة واستدارة من النماذج الإيرانية واليمنية، إذ يبدو أن طائرات "شهاب" تصنع في ظروف أقل تقدمًا من أبابيل.



ورجح تقرير ذا ناشيونال نيوز أن الإيرانيين قد أعطوهم بعض الأمثلة الأولية، وكذلك كُتيبات تدريبية حول كيفية بناء هذه الطائرات، وبمجرد نقل هذه الخبرة، أصبحت حماس بارعة جدًا في تصنيع طائراتهم الخاصة في غزة.



وليس من المستغرب أيضًا أن تكون طائرات "شهاب" أصغر من طائرات "قاصف" أو "أبابيل تي"، فالمسافات التي تحتاجها لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية من غزة أقصر بكثير من تلك الموجودة بين مواقع الإطلاق في اليمن والأهداف في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكر محلل الدفاع تايلر روجواي، في تقرير نشره موقع The War Zone.



وكشف تقرير في مجلة فوربيس الأمريكية أن حماس لديها أيضًا طائرات مسيرة انتحارية والتي يطلق عليها الذخائر المتسكعة "loitering munition".



وتجدر الإشارة إلى أن الذخائر المتسكعة تأخذ هذا الاسم، لأنها تحوم في الجو لتبحث عن الأهداف، وتهاجمها بمجرد تحديدها، وتتيح ذخائر التسكع أوقات رد فعل أسرع ضد الأهداف المخفية أو المخفية التي تظهر لفترات قصيرة دون وضع منصات عالية القيمة بالقرب من المنطقة المستهدفة، وتسمح أيضًا بعملية استهدافٍ أكثر انتقائية.



وكان أول استخدام معروف للطائرات بدون طيار من قِبل حماس لاستهداف إسرائيل في عام 2014، لكن جهود حماس باستخدام الطائرات بدون طيار تعود إلى نهاية عام 2012، عندما قال الجيش الإسرائيلي إنهم هاجموا "برنامج الطائرات بدون طيار" التابع للحركة.



وفي السياق ذاته ذكر جاستن برونك، من معهد رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت في لندن: "بمساعدة إيران، طوَّرت حماس عددًا كبيرًا جدًا من الذخائر غير المكلفة، والتي يمكن إرسالها لضرب أهداف ثابتة، تقع على نطاق بعيد".





وبصفة عامة تمثل الطائرات المسيَّرة مشكلة بالنسبة للصواريخ الدفاعية وأنظمة الرادارات، لأنها قد تكون مصنوعة من مواد لا تعكس أشعة الرادار، ومحركاتها كهربائية وليست حرارية، مما يصعب تتبُّعها من أجهزة الرصد الحراري التي تستطيع رصد الصواريخ.

