مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار بالخليل وهروب المنفذين

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "سيارة مسرعة" نفذت عملية إطلاق نار جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر على الأقل.

وذكرت الإذاعة أن منفذي العملية نجحوا في الانسحاب. وقد أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بموقع العملية، وبدأ عمليات تفتيش في محيط بلدة بني نعيم جنوب شرقي الخليل.

إصابة جندي إسرائيلي في انفجار لغم جنوب الجولان

ومنذ قليل، أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء انفجار لغم أرضي بآلية هندسة للجيش جنوب الجولان.

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ومن جانبها ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن الجندي أصيب خلال مبادرة لإزالة الألغام، ووقع الانفجار عندما صعد على لغم أرضي بالعربي المصفحة في جنوب الجولان المحتلة.

وأكدت الصحيفة أن الجندي أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى.



إطلاق نار تجاه الأراضي اللبنانية

وأمس الاحد أطلقت قوات الاحتلال النار بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وفي السياق ذاته قالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل.



وطالبت تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة" "حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام.

الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان

يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء دعا قائد قوات "يونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات "يونيفيل" الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.



وسبق وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله الجنوب لبناني علي خلفية التوترات بين إسرائيل ولبنان.



وقال جالانت خلال تفقده لـ مزارع شبعا المحتلة على الحدود اللبنانية، ورؤيته لخيمة أقامها "حزب الله" في المنطقة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.



وتابع جالانت: "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئا، لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية، إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة - سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وأوضح الوزير الإسرائيلي مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا.. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".