الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إصابة جندي إسرائيلي في انفجار لغم جنوب الجولان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جراء انفجار لغم أرضي بآلية هندسة للجيش جنوب الجولان.

انفجار لغم جنوب الجولان 

ومن جانبها ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن الجندي أصيب خلال مبادرة لإزالة الألغام، ووقع الانفجار عندما صعد على لغم أرضي بالعربي المصفحة في جنوب الجولان المحتلة.
 
إطلاق نار تجاه الأراضي اللبنانية
وأكدت الصحيفة أن الجندي أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى.

وبالأمس الاحد أطلقت قوات الاحتلال النار  بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل.

وطالبت تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة" "حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام.

يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء دعا قائد قوات "يونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات "يونيفيل" الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.

وسبق وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله الجنوب لبناني  علي خلفية التوترات بين إسرائيل ولبنان.

وقال جالانت خلال تفقده لـ مزارع شبعا المحتلة على الحدود اللبنانية، ورؤيته لخيمة أقامها "حزب الله" في المنطقة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وتابع جالانت: "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئا، لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية، إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة - سنعيد لبنان إلى العصر الحجري". 

وأوضح الوزير الإسرائيلي مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا.. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".

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جيش الإحتلال الإسرائيلي لغم أرضي الجولان الحدود اللبنانية الاسرائيلية حزب الله

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