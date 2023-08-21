مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)
شهد طريق الإسكندرية الصحراوي حادث اصطدام سيارة محملة بمواد بترولية بأخرى نقل ثقيل متعطلة مما أسفر عن مصرع السائق وإصابة مساعده، وأنقذت العناية الألهية مرتادي الطريق من كارثة انفجار السيارة بالمواد البترولية.
مصرع سائق وإصابة مساعده فى حادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى متعطلة
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوجود حادث مروري ومتوفى ومصابين بالكيلو 68 بطريق إسكندرية الصحراوي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة محملة بسولار بأخرى نقل تعطلت بالطريق وتسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة آخر.
وأنقذت العناية الإلهية رواد الطريق بعد انفجار الحمولة أثناء وقت الذروة صباحا، وتم رفع السيارتين وعادت حركة المرور بالطريق لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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