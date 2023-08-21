إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالتجمع الأول
أصيب 6 أشخاص بجروح قطعية فى مشاجرة بأمواس الحلاقة داخل محل حلاقة شهير بمنطقة التجمع الأول.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل محل حلاقة شهير بمنطقة التجمع الأول.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عمال محل حلاقة وشاب بسبب قيامهم بنشر فيديو له أثناء الحلاقة داخل المحل دون اذنه وعندما توجه إليهم برفقة عدد من أصدقائه لمعاتبتهم نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها عمال المحل بالتعدي على الشاب وأصدقائه بأمواس الحلاقة مما تسبب فى إصابة الشاب و2 من إصدقائه.
وأضافت التحريات أنه عندما تدخل عدد من المواطنين بمكان الواقعة للفصل بين الطرفين قام المتهمون بالتعدى عليهم بأمواس الحلاقة وأصيب 3 آخرين، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وألقى القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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