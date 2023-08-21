تموين الأقصر: ضبط 12160 علبة سجائر متنوعة بغرض زيادة أسعارها

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر الحملات التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على أصحاب محلات السجائر بمركز ومدينة إسنا، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12160 علبة سجائر بدائرة مركز إسنا بمحافظة الأقصر، بغرض زيادة أسعارها عن الأسعار الرسمية، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم رقم 11253 جنح إسنا ضد (ت ـ أ ـ ت) وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة

وفيما يلي بيان بالمضبوطات:

ـ عدد 187 قاروصة كليو باترا

ـ عدد 50 قاروصة سجائر سوبر

ـ عدد 633 قاروصة سجائر بوكس

ـ عدد 90 قاروصة سجائر مونديال أحمر

ـ عدد 5 قاروصة سجائر بوكس أسود

ـ عدد 58 قاروصة سجائر مارلبورو جولد

ـ عدد 40 قاروصة سجائر مارلبورو احمر

ـ عدد 24 قاروصة سجائر ميريت أصفر

ـ عدد 122 قاروصة سجائر LM أحمر

ـ عدد 7 قاروصة سجائر LM أبيض

ـ عدد 80 باكو معسل النجم زنة الباكو 100 جرام

بإجمالي 1216 قاروصة بكل قاروصة عدد 10 علب بإجمالي مضبوطات 12160 علبة سجائر + 80 باكو معسل زنة الباكو 100 جرام.

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مهام مديرية التموين والتجارة الداخلية

الإدارة العامة للتجارة الداخلية، هي إدارة معتمدة بدون تقسيمات منظمة ونظرًا لتوسع النشاط التجاري بدائرة المحافظة فأصبح من الضروري وجود تقسيم تنظيمي يختص بأفرع نشاط التجارة حتى يكون لها حرية ممارسة نشاطها، ونظرًا للاضطرابات الحادة في السوق نتيجة للمنافسة المفتوحة من حيث السعر والجودة وسياسات الإغراق يستلزم إنشاء هذه الإدارات التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وهي:

1. إدارة المعاملات التجارية:

هي إدارة تقوم بالإشراف على المزادات والأوكازيون وتحصيل الرسوم اللازمة للمزادات وأي تخفيضات بالأسواق والمحلات والشركات ومراقبة تنفيذها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لها.

الاختصاصات التفصيلية للإدارة:

مراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في البيوع والمعاملات التجارية.

التنظيم والإشراف على البيع بالمزاد العلني بالتصفية وكذا التصفية الموسمية والأوكازيون.

مراقبة تحصيل وتوريد رسم الخزانة العامة على المبيعات بالمزاد العلني.

دراسة وفحص تقارير التفتيش والرقابة على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات الصادرة.

التفتيش على الدفاتر التجارية ومراقبة تحديد نسب الربح المقررة بالقانون وكذا الإشراف على دفاتر البيع بالتقسيط ودفاتر العملاء.

إعداد تقارير دورية يوميًا عن حالات البيع في موسم الأوكازيون.

التنظيم والإشراف على البيع بالمزاد العلني بالتصفية وكذا التصفية الموسمية (الأوكازيون) وتحصيل وتوريد رسم الخزانة العامة على المبيعات بالمزاد العلني.

إجراء الاتصالات اللازمة بين المديرية والوزارة في شأن توحيد التعليمات والأسس التي تم إتباعها في مجال البيوع التجارية.

بحث الشكاوى التي ترد من الجمهور والرد عليها.

2. إدارة الرقابة التجارية:

تقوم هذه الإدارة بالرقابة على أعمال الغش التجاري والبيانات والعلامات التجارية والسجلات وأخذ العينات ومراقبة كافة السلع الغير غذائية المستوردة والمحلية كما تقوم بالإشراف على منافذ البيع الجماعية المؤقتة والتي تبيع بالتقسيط.