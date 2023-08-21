الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، أكلة سريعة التحضير

الكبدة الإسكندراني،
الكبدة الإسكندراني، فيتو

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في البيت، من الوصفات التي تحاول كل ربة منزل أن تجيد عملها، بدلا من أن تشتريها جاهزة، للتوفير في الميزانية من جهة، وللحفاظ على صحة أفراد الأسرة من جهة أخرى، وتحاول كل ست بيت أن تصل لأسرار عمل الكبدة الإسكندراني زي الجاهزة؛ لأنه من المتعارف عليه أن الكبد الإسكندراني التي تباع في المحلات وعلى عربيات الكبدة لها طعم مميز، من الصعب تحقيقه في الكبدة الإسكندراني التي تطهى في البيت.

Advertisements

وتعد الكبدة الإسكندراني من الأكلات التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية، وهي إحدى طرق طهي الكبدة البقري أو الجاموسي، وتشتهر طريقة عمل الكبدة الإسكندراني التي تقدمها العربيات المخصصة لطهيها وكذلك المحلات؛ بطعمها المميز ورائحة الثوم والتوابل النفاذة التي تتصاعد منها، والتي مهما أجادت ستات البيوت عملها، لا تكون كالجاهزة.

سر طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي الجاهزة

وتعتمد طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على تقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة، يطلق عليها "تقطيع عصافيري"، ثم تشوح على النار مع خلطة من التوابل، وتعد هذه الخلطة سرا من أسرار عربات ومحلات الكبدة.

ونقدم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالخلطة السرية، التي تطهى بها في على عربيات الكبدة، ومحلات الكبدة، وبخطوات بسيطة، ويمكنك تحضيرها في دقائق معدودة في البيت، وسينبهر أفراد أسرتك من طعمها.

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني

نصف كيلو من الكبدة الاسكندراني "مقطعة عصافيري"

ربع كيلو من الفلفل الأخضر على أن يكون مقطع لقطع صغيرة

3 ملاعق كبيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من الخل

ملح – كمون

قليل من الزيت

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

الكبدة الاسكندراني

تحضر الخلطة السرية لعمل الكبدة الاسكندراني، والتي تتميز بها محلات الكبدة وعربيات الكبدة، وهي عن طريق مزج كمية الخل مع الكزبرة والثوم.

تسخن صينية الطهي على النار، ثم يضاف إليها مقدار الزيت، وعندما يسخن الزيت جيدا تضاف خلطة الخل مع الثوم والكزبرة، مع التقليب السريع.

ثم نضيف بعد ذلك الكبدة الاسكندراني، مع التقليب المستمر، على أن تكون النار عالية، مع التشويح المستمر للكبدة الاسكندراني.

نستمر في التقليب، حتى يتغير لون الكبدة، ثم نبدأ بعد ذلك في إضافة الفلفل الرومي المقطع، مع الاستمرار في التقليب.

نضيف الملح قرب نضج الكبدة الإسكندراني، ثم نضيف بعد ذلك الكمون عند اقتراب نضج الكبدة، حتى لا يتسبب في مرارتها.

هذه الطريقة تجعل طعم الكبدة الإسكندراني زي المحلات، إلى جانب أنها لا تستغرق إلا دقائق معدودة، لتكون جاهزة، وستبهري بها عائلتك، ولن يحتاجوا لشراءها من عربات الكبدة أو محلات الكبدة الشهيرة مرة اخرى.

يمكنك تقديم الكبدة الإسكندراني في شكل سندوتشات في العيش الفينو، مع المخلل، كما تقدم على العربيات وفي محلات الكبدة الشهيرة.

كما يمكنك تقديم الكبدة الإسكندراني مع مكرونة بالصلصة، حسب الرغبة.

فوائد وأضرار تناول الكبدة في الإفطار وضوابط صحية لتجنب عسر الهضم (فيديو)

بعد أكل أحمد العوضي الكبدة نية، تعرف على أضرارها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الكبدة الإسكندراني الكبدة الاسكندراني الاصلي الكبدة الاسكندراني زي المحلات الكبدة الاسكندراني الاصلية الكبدة الاسكندراني زي بتاع المحلات بالظبط طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

مواد متعلقة

طريقة عمل الشلولو مع الشيف فيفيان فريد (فيديو)

طريقة عمل البسلة المجمدة، أسرع أكلة للغداء

الأكثر قراءة

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

كما انفردت فيتو، وزارة الشباب والرياضة تحدد خارطة الطريق للزمالك

بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

طقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المدن

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

حكاية الزحام على محمصات اللب بمطروح (صور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

لحظة اقتحام سيدة صالون حلاقة بسيارتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 21-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية