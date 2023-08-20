مقاتلات الجيش السوداني تقصف مواقع للدعم السريع في الخرطوم

شنت مقاتلات الجيش السوداني صباح اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.



قصف جوي لمواقع الدعم السريع في السودان

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن عددا كبيرا من المواطنين في حي المربعات اشتركوا من أعمال سرقة ونهب قام بها عناصر قوات الدعم السريع.



ويوم الخميس الماضي أصدرت النيابة العامة السوداني، لائحة اتهام بحق 46 شخصًا قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين، من بينهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) و3 من أشقائه.





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لائحة اتهام ضد 46 متهمًا

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي بيان النيابة العامة والذي جاء فيه إن "النائب العام للبلاد أصدر لائحة اتهام ضد 46 متهمًا تشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات وممارسات ضد المواطنين والدولة السودانية من أبرزهم: قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو "حميدتي" ونائبه عبد الرحيم محمد دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو، وأمر الجهات المعنية باعتقالهم".



وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان قد أصدر في وقت سابق، قرارًا بتولي النائب العام السوداني المكلف خليفة محمد خليفة في 11 أغسطس الجاري، رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع.





وفي السياق ذاته رحبت وزارة الخارجية السودانية ببيان لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي أدان فيه ما اعتبره "استخدامًا وحشيًا للاغتصاب والعنف الجنسي" من قبل قوات الدعم السريع السودانية.







وقالت الوزارة في بيان لها: "ترحب وزارة الخارجية بالبيان الصحفي الصادر عن خبراء الأمم المتحدة بجنيف، بتاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023، بشأن إدانة الجرائم والانتهاكات المروعة التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع منذ اندلاع تمردها على الدولة في 15 أبريل 2023".

