بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية
تنازل 21 مواطنًا عن الجنسية المصرية للتجنس بالجنسيات الأجنبية، واصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار بالأذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وزارة الداخلية قـرار رقم 1302 لسنة 2023
وتضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1302 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أشرف حسن على منصور - وآخرهم حسين صبحى حسين محمد شعبان) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
1 / أشرف حسن على منصور السعودية 8/1/1989 الألمانية
2 / على إبراهيم جميل عبد الله القاهرة 15/8/1994
3 / أحمد عادل محمد أحمد كمال القاهرة 12/9/1986
4 / عبد النور عبد الكريم السيد عثمان سوهاج 19/7/1979
5 / عمر إبراهيم إبراهيم الشرقاوى السويس 15/9/2005
6 / محمد إبراهيم السيد مطر بورسعيد 25/6/1977
7 / محمد سعد أحمد مصطفى الإسكندرية 29/8/1982
8 / محمد مصطفى عبد الحميد محمد إبراهيم الإسكندرية 26/2/1989.
9 / أحمد حسن أحمد حسن الجيزة 11/5/1957
10 / كريم إبراهيم محمود محمود الشرقية 1/2/2000
11 / دميانة عزيز فرج الله القاهرة 4/4/1939
12 / أميرة سعيد صقر صقر حمام الإسكندرية 15/5/1984
13 / آية علاء عبد اللطيف السيد فراج الجيزة 30/9/1991 الهولندية.
14 / عمر خالد عبد الوهاب مصطفى سليم القاهرة 15/11/1995
15 / تامر رشاد بهجات عبد الهادى القاهرة 26/10/1973 النمساوية
16 آية مجدى راغب أبو الوفا مولانا النمسا 30/6/2000
17 ياسمين أحمد عبد العزيز عبد الرازق عبد المجيد الإسكندرية 27/9/2011 الصينية.
18 / ياسين أحمد عبد العزيز عبد الرازق عبد المجيد الإسكندرية 1/7/2007
19 / عبد العزيز ماهر محمد بن عفيف الجيزة 3/1/2008 السعودية
20 / أحمد أحمد الحسنين محمد المقرش الدقهلية 12/10/1988 الروسية
21 / حسين صبحى حسين محمد شعبان القاهرة 3/11/1976 اليابانية
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