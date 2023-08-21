الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

مباحث الجيزة تستجوب قاتل أسرته في الوراق.. شهود عيان يكشفون تفاصيل الجريمة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

يواصل رجال المباحث بالجيزة التحقيقات في حادث قيام حداد بإطلاق النيران على أسرته في الوراق. 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، فيما نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى المستشفى.

ويعكف رجال المباحث على استجواب المتهم وبيان دوافعه لارتكاب الجريمة. 

وتوفيت الابنة الصغرى للمتهم البالغة من العمر 6 سنوات داخل المستشفى، بعد ساعات قليلة من وفاة شقيقها الأكبر البالغ من العمر 24 سنة، فيما ترقد الأم وابنتاها الأخريان في حالة حرجة داخل المستشفى.

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جريمة أسرية في الوراق 

وكان عامل قد أقدم على قتل أسرته في مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود متوفى ومصابة داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب متوفى، كما تبين إصابة والدته وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، وألقى القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع زوجته، إثر مروره بأزمة مالية وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

جمعهم وأطلق النار عليهم من طبنجة 

قال شهود عيان فى واقعة إطلاق عامل النار على زوجته وأولاده الخمسة بمنطقة الوراق؛ مما تسبب فى وفاة الابن الأكبر والإبنة الصغرى وإصابة الزوجة و3 من أبنائه الآخرين ان المتهم قام بتجميعهم قبل إطلاق النار عليهم.

وأضاف الشهود ان الأب قام بإطلاق النار على أبنائه من طبنجة 9 ملى حيث استدعاهم وأثناء جلوسه دخل غرفته وأحضر السلاح النارى وإطلاق النار؛ مما تسبب فى وفاة الابن على الفور ووفاة الابنة الصغرى في المستشفى بينما يرقد أبنائه الثلاثة وزوجته في المستشفى. 

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