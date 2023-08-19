تقارير إسبانية: نجم برشلونة لن يرفض الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إن أنسو فاتي مهاجم برشلونة لن يرفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، حال تلقيه عرضا مناسبا.

قال الصحفي الإسباني توماس رونسيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" إن أنسو فاتي مهاجم برشلونة لن يرفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، قائلا: "لا أمانع إذا جاء فاتي، لأن ريال مدريد قد تعاقد مع أفضل اللاعبين".

وأضاف: "تشافي يتجاهل أنسو فاتي، لكن ليس لديه الشجاعة لقول ذلك لأنه سيحول جزءًا كبيرًا من جماهير برشلونة ضده، ستستمر الحياة إذا اتصل ريال مدريد بأنسو فاتي، إذا اتصل ريال مدريد بفاتي فإنه سيأتي يصفق بيديه لأن لدي علاقة جيدة مع الناس من حوله".

Advertisements

تعليق تشافي على انتقال فاتي إلى ريال مدريد

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة علق على إمكانية انتقال فاتي لريال مدريد قائلا: "هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت صريحًا جدًا بالفعل مع فاتي، نرى العديد من الشائعات التي لا معنى لها، أنسو لاعب مهم وهو من تراث النادي وحاضره ومستقبله".

وأضاف: "هناك سوق حتى 31 أغسطس، لدينا موقف صعب للسيطرة عليه من خلال اللعب النظيف وعلينا التكيف مع أولوياتنا".

أما كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فقال: "فاتي لاعب شاب موهوب، وسيكون لديه مستقبل مشرق، هذا كل ما يمكنني قوله".

وينتهي عقد فاتي، البالغ من العمر 21 عاما، مع برشلونة في يونيو 2027.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن تشافي لن يعتمد على أنسو فاتي في التشكيل الأساسي أمام قادش، غدا الأحد، في ثاني جولات الدوري الإسباني، رغم غياب رافينيا للإيقاف، وهو ما يمثل صدمة قوية لفاتي.

وبحسب "سبورت" فإن مستقبل فاتي مع برشلونة سيكون مفتوحا أمام كل الاحتمالات.

وشارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة 110 مباريات سجل فيها 29 هدفا وصنع 10.

من ناحية أخرى، كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".