السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تقارير إسبانية: نجم برشلونة لن يرفض الانتقال إلى ريال مدريد

أنسو فاتي لاعب برشلونة،
أنسو فاتي لاعب برشلونة، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إن أنسو فاتي مهاجم برشلونة لن يرفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، حال تلقيه عرضا مناسبا.

قال الصحفي الإسباني توماس رونسيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" إن أنسو فاتي مهاجم برشلونة لن يرفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، قائلا: "لا أمانع إذا جاء فاتي، لأن ريال مدريد قد تعاقد مع أفضل اللاعبين".

وأضاف: "تشافي يتجاهل أنسو فاتي، لكن ليس لديه الشجاعة لقول ذلك لأنه سيحول جزءًا كبيرًا من جماهير برشلونة ضده، ستستمر الحياة إذا اتصل ريال مدريد بأنسو فاتي، إذا اتصل ريال مدريد بفاتي فإنه سيأتي يصفق بيديه لأن لدي علاقة جيدة مع الناس من حوله".

Advertisements

 

تعليق تشافي على انتقال فاتي إلى ريال مدريد

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة علق على إمكانية انتقال فاتي لريال مدريد قائلا: "هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت صريحًا جدًا بالفعل مع فاتي، نرى العديد من الشائعات التي لا معنى لها، أنسو لاعب مهم وهو من تراث النادي وحاضره ومستقبله".

وأضاف: "هناك سوق حتى 31 أغسطس، لدينا موقف صعب للسيطرة عليه من خلال اللعب النظيف وعلينا التكيف مع أولوياتنا".

أما كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فقال: "فاتي لاعب شاب موهوب، وسيكون لديه مستقبل مشرق، هذا كل ما يمكنني قوله".

وينتهي عقد فاتي، البالغ من العمر 21 عاما، مع برشلونة في يونيو 2027.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن تشافي لن يعتمد على أنسو فاتي في التشكيل الأساسي أمام قادش، غدا الأحد، في ثاني جولات الدوري الإسباني، رغم غياب رافينيا للإيقاف، وهو ما يمثل صدمة قوية لفاتي.

وبحسب "سبورت" فإن مستقبل فاتي مع برشلونة سيكون مفتوحا أمام كل الاحتمالات.

وشارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة 110 مباريات سجل فيها 29 هدفا وصنع 10.

 

من ناحية أخرى، كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

برشلونة يتفق مع مانشستر سيتي لاستعارة نجمه

هل يضم ريال مدريد نجم برشلونة فاتي؟ أنشيلوتي يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

برشلونة ريال مدريد أنسو فاتي كارلو انشيلوتي تشافي هيرنانديز

مواد متعلقة

هل يضم ريال مدريد نجم برشلونة فاتي؟ أنشيلوتي يجيب

تشافي يثير الجدل حول مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

أسعار حفل محمد رمضان في السعودية

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية