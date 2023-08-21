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محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 484 شاحنة و65 سيارة، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 104 شاحنات و8 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 380 شاحنة و57 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وأيلة.

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 كما شهد ميناء بورتوفيق أمس استقبال السفينة EDVANTURA  قادمة فارغة لشحن دقيق.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكبا بموانيها.


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