سيارة تدهس مديرة مدرسة بإدارة المنتزة التعليمية، التحريات: موظفة بالحسابات حرضت الجناة

أصيبت مديرة مدرسة تابعة لإدارة المنتزة التعليمية، إثر تعرضها لاصطدام سيارة بها ونقلت المصابة إلى المستشفى، فيما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهمين، وتبين أن هناك شبهة جنائية وراء ارتكاب الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

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بالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة وإتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منه وتم ضبط الأخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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