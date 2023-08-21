الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

احتفل فرع ثقافة الإسماعيلية، بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث والتي تضمنت عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، الإدارة العامة للماثورات الشعبية برئاسة د. شيماء الصعيدي. 

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بدء الاحتفال 

بدأ الاحتفال بافتتاح معرض الفن التشكيلي في الحفاظ علي التراث الغير مادي من مجموعة من اللوحات في الخط العربي ومدرسة الخط والتي ضمت حوالي 50 عمل خط عربي، كذا مشاركة 20 طفل من المتدربين بورش تعليم الرسم بثقافة الإسماعيلية، بالإضافة لتوزيع شهادات تقريرا لجميع المشاركين تقريرا لدورهم الفعال في الفن التشكيلي وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة لالتقاط الصور التذكارية. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

افتتاح معرض الحرف التراثية 

كما افتتحت شيرين عبد الرحمن معرض الحرف التراثية للفنانة هدى التوني تضمن المعرض بعض الحرف التراثية منها العباية السيناوي، والشنط البدوية، وبعض الملابس البدوية.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

ورشة تصنيع آلات السمسمية 

في سياق متصل شهد مركز شباب الشيخ زايد ورشة  تصنيع آلات السمسمية للفنان محمد ميدا والتي تحدث حول كيفية صناعة الات السمسمية، وتعليم آلات وورشة حكي عن آلات السمسمية ل فاطمة أحمد رئيس مجموعة المأثورات الشعبية بالاسماعيلية، وحضور نور السيد وامال صلاح من مجموعة المأثورات الشعبية بالإسماعيلية ومحمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

اختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية والتي قدمت مجموعة متميزة من أغنيات التراث منها افتتحت الفرقة، يا دنيا سمعاني، انا الإسماعيلي، اسماعيلية يا هواكي، الله الله يا نور النبي، مرحب مرحب، انا عجبني مثل، اه يالالالي، مصر العظيمة ، وسط تفاعل كبير من جمهور المركز. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

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