إقبال على شراء المانجو في ثاني أيام مهرجان الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهد البازار المقام في منطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6 في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، وفي ثاني أيام مهرجان الإسماعيلية للمانجو في جولته الثانية، إقبالًا من المواطنين والوفود الأجنبية التي جاءت لشراء المانجو الإسماعيلاوي.

أفواج من الزائرين

وشهدت منطقة الحدائق المفتوحة ازدحامًا كثيفًا من المواطنين بالإضافة إلى أفواج رحلات اليوم الواحد والتي بدأت بالتوافد على محافظة الإسماعيلية منذ ساعات الصباح لشراء المانجو.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مساء أمس الجمعة، أطلق إشارة البدء لمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو والذي تقيمه محافظة الإسماعيلية للعام الثاني على التوالي، حيث بدأت الاحتفالات بشارع محمد علي أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة.

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جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

أبرز الحضور خلال حفل الافتتاح

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والسفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، اوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان) والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من مشاهير السوشيال ميديا (البلوجرز) ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية والمصرية ووسط حضور شعبي غير مسبوق من أهالي المحافظة.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

حفل افتتاح أسطوري

بدأ الاحتفال بفقرات الفنون الشعبية، تلاه عرض لشباب الإسماعيلية سكيترز، ثم فقرة لفريق الإسماعيلية للدراجات ثم فقرة لعرض موتوسيكلات الرايس وفريق الإسماعيلية للدراجات.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

وعقب الافتتاح، انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز، كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفلية من أمام مبنى الديوان العام ووصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة ٦.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

تفقد بازار العرض والملتقى التصديري

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مساء اليوم، بازارًا لعرض كافة أنواع المانجو الإسماعيلاوي، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو ٢٠٢٣ والذي يقام بنادي الجولف.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

وتقوم فكرة البازار على عرض كافة أنواع المانجو من مزارع الإسماعيلية، والتي تُعد من أجود الأنواع؛ نظرًا لطبيعة التربة المتميزة للإسماعيلية، كما تم عرض المصنعات التي تقوم على زراعات المانجو من المثلجات والعصائر وبعض أنواع الحلويات؛ وذلك للترويج لمحصول المانجو الإسماعيلاوي وفتح آفاق استثمارية جديدة علاوة على الترويج للمحافظة سياحيًا.

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

جانب من فعاليات المهرجان، فيتو

كما أُقيم معرضًا لبيع كافة أنواع المانجو بأسعار الجملة بالحديقة الخارجية بنادي الجولف، بالإضافة إلى مسرح ترفيهي لعرض بعض الفقرات الفنية المختلفة، ومسرحًا للعرائس.



وعلى هامش المهرجان، يقام ٣ منافذ لبيع كافة أنواع المانجو منطقة الغابة، نادي الفيروز، الطريق الدائري تقاطع شارع فؤاد عزيز غالي بأسعار الجملة.

