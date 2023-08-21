الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

الأوروجواي تختار فيلم Temas Propios لتمثيلها في حفل الأوسكار

Temas Propios، فيتو
Temas Propios، فيتو

حفل جوائز الأوسكار، أعلنت دولة الأوروجواي عن اختيارها، فيلم Temas Propios، ليُمثلها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024.

قصة فيلم Temas Propios 

فيلم Temas Propios، ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتناول الفيلم موضوعات بلوغ سن الرُشد، وحب الشباب لموسيقى الروك، بالإضافة للعلاقات بين الآباء وأبنائهم، وذلك من خلال رجل يبلغ من العمر 45 عامًا لا يزال يتصرف كمراهق.

Image

موعد حفل الأوسكار ٢٠٢٤

أعلنت رسميا أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة عن موعد حفل الأوسكار القادم لعام ٢٠٢٤، والذي سيشهد إقامة النسخة السادسة والتسعين من الحفل.

Advertisements

وحددت الأكاديمية يوم 10 مارس 2024، ليشهد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي يعد الجائزة الأكبر في السينما حول العالم.

جوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٣

وحصد جائزة الأوسكار، لأفضل فيلم في عام 2023، "Everything Everywhere All at Once"، الذي حصد أيضا عدة جوائز خلال الحفل بنسخته الـ٩٥، منها أفضل ممثل وممثلة مساعدة، وأفضل إخراج، ومونتاج، وسيناريو.

وحمل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار الـ ٩٥، عدة مفاجآت، وجاءت كالتالي:

 Everything Everywhere All at Once

أفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان

أفضل فيلم في العام 

أفضل مونتاج

أفضل إخراج  دانيال شاينرت ودانيال كوان

أفضل سيناريو أصلي  

أفضل ممثلة مساعدة  جيمي لي كرتيس

أفضل ممثلة في دور رئيسي ميشيل يوه

أفضل ممثل في دور رئيسي   برندان فريزر

أفضل أغنية أصلية  "Naatu Naatu" من الفيلم الهندي RRR 

أفضل صوت  Maverick

أفضل سيناريو مقتبس سارة بولي "Women Talking" 

أفضل مؤثرات بصرية The Way of Water

  All Quiet on the Western Front

أفضل موسيقى تصويرية 

أفضل تصميم إنتاج أو تصميم ديكور مواقع التصوير

أفضل فيلم عالمي

أفضل تصوير سينمائي

أفضل فيلم أنميشين قصير  The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

أفضل فيلم وثائقي قصير   The Elephant Whisperer

أفضل تصميم أزياء Wakanda Forever

أفضل تصفيف شعر ومكياج  The Whale 

أفضل فيلم قصير   An Irish Goodbye

أفضل فيلم وثائقي   Navalny

أفضل فيلم أنميشين Guillermo del Toro's Pinocchio

السجادة البيج بدلا من الحمراء

وشهد لأول مرة حفل الأوسكار، الذي أقيم مؤخرا، تحول السجادة الحمراء الشهيرة، التي يسير عليها النجوم، للون البيج، وهو ما علق عليه، مستشارا الابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا، قائلين: "أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلا من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا في أنه لن تراق دماء… نريد هذا العام سجادة ذات لون يبعث على الهدوء والسكينة، وأن تكون ناعمة، مثل الشاطئ عند غروب الشمس". 

مقدمو حفل الأوسكار ٢٠٢٣

وقدم حفل الأوسكار، المذيع الكوميدي، جيمي كيميل، فيما شارك عدد من النجوم، في تقديم جوائز الحفل، مثل، هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيجورني ويفر، وجون ترافولتا.

ريهانا وليدي جاجا

وشهد حفل الأوسكار، تقديم كلا من المغنية ريهانا، والنجمة ليدي جاجا، عروض مباشرة علي خشبة المسرح، حيث أدت ريهانا  أغنية "Lift Me Up" من فيلم "Black Panther: Wakanda Forever"، فيما غنت ليدي جاجا، Hold My Hand، وهي الأغنية الخاصة بفيلم توم كروز Top Gun: Maverick، والتي حصلت بسببها علي الترشيح الرابع لها لنيل جائزة الأوسكار.

سويسرا تختار فيلم Foudre لتمثلها في حفل جوائز الأوسكار 2024

ننشر الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز الإيمي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Temas Propios فيلم Temas Propios الاوروجواي في الاوسكار Temas Propios فيلم Temas Propios اوسكار ٢٠٢٤ اوسكار ٢٠٢٤

مواد متعلقة

كوريا الجنوبية تختار فيلم Concrete Utopia ليُمثلها في حفل الأوسكار

طاجيكستان تختار فيلم MELODY ليمثلها في حفل جوائز الأوسكار 2024

الأكثر قراءة

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

كما انفردت فيتو، وزارة الشباب والرياضة تحدد خارطة الطريق للزمالك

بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

طقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المدن

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

حكاية الزحام على محمصات اللب بمطروح (صور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

لحظة اقتحام سيدة صالون حلاقة بسيارتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 21-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية