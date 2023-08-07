الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سويسرا تختار فيلم Foudre لتمثلها في حفل جوائز الأوسكار 2024

Foudre، فيتو
Foudre، فيتو

حفل جوائز الأوسكار، اعلنت دولة سويسرا عن اختيارها فيلم Foudre، لتمثيلها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٤.

قصة فيلم Foudre السويسري

ويحكي فيلم Foudre، قصة شابة أمضت عدة سنوات في مدرسة داخل دير، حيث كانت تستعد لتولي مهنتها كراهبة داخل الدير، لكن رغباتها تغيرت، بعد وفاة أختها الكبرى.

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موعد حفل الأوسكار ٢٠٢٣

أعلنت رسميا أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة عن موعد حفل الأوسكار القادم لعام ٢٠٢٤، والذي سيشهد إقامة النسخة السادسة والتسعين من الحفل.

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وحددت الأكاديمية يوم 10 مارس 2024، ليشهد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي يعد الجائزة الأكبر في السينما حول العالم.

حفل الأوسكار ٢٠٢٣

وحصد جائزة الأوسكار، لأفضل فيلم في عام 2023، "Everything Everywhere All at Once"، الذي حصد أيضا عدة جوائز خلال الحفل بنسخته الـ٩٥، منها أفضل ممثل وممثلة مساعدة، وأفضل إخراج، ومونتاج، وسيناريو.

وحمل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار الـ ٩٥، عدة مفاجآت، وجاءت كالتالي:

 Everything Everywhere All at Once

أفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان

أفضل فيلم في العام 

أفضل مونتاج

أفضل إخراج  دانيال شاينرت ودانيال كوان

أفضل سيناريو أصلي  

أفضل ممثلة مساعدة  جيمي لي كرتيس

أفضل ممثلة في دور رئيسي ميشيل يوه

أفضل ممثل في دور رئيسي   برندان فريزر

أفضل أغنية أصلية  "Naatu Naatu" من الفيلم الهندي RRR 

أفضل صوت   Maverick

أفضل سيناريو مقتبس سارة بولي "Women Talking" 

أفضل مؤثرات بصرية The Way of Water

  All Quiet on the Western Front

أفضل موسيقى تصويرية 

أفضل تصميم إنتاج أو تصميم ديكور مواقع التصوير

أفضل فيلم عالمي

أفضل تصوير سينمائي

أفضل فيلم أنميشين قصير  The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

أفضل فيلم وثائقي قصير   The Elephant Whisperer

أفضل تصميم أزياء Wakanda Forever

أفضل تصفيف شعر ومكياج  The Whale 

أفضل فيلم قصير   An Irish Goodbye

أفضل فيلم وثائقي   Navalny

أفضل فيلم أنميشين Guillermo del Toro's Pinocchio

السجادة البيج بدلا من الحمراء

وشهد لأول مرة حفل الأوسكار، الذي أقيم مؤخرا، تحول السجادة الحمراء الشهيرة، التي يسير عليها النجوم، للون البيج، وهو ما علق عليه، مستشارا الابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا، قائلين: "أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلا من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا في أنه لن تراق دماء… نريد هذا العام سجادة ذات لون يبعث على الهدوء والسكينة، وأن تكون ناعمة، مثل الشاطئ عند غروب الشمس". 

مقدمو حفل الأوسكار ٢٠٢٣

وقدم حفل الأوسكار، المذيع الكوميدي، جيمي كيميل، فيما شارك عدد من النجوم، في تقديم جوائز الحفل، مثل، هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيجورني ويفر، وجون ترافولتا.

ريهانا وليدي جاجا

وشهد حفل الأوسكار، تقديم كلا من المغنية ريهانا، والنجمة ليدي جاجا، عروض مباشرة علي خشبة المسرح، حيث أدت ريهانا  أغنية "Lift Me Up" من فيلم "Black Panther: Wakanda Forever"، فيما غنت ليدي جاجا، Hold My Hand، وهي الأغنية الخاصة بفيلم توم كروز Top Gun: Maverick، والتي حصلت بسببها علي الترشيح الرابع لها لنيل جائزة الأوسكار.

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