تامر حسني يتصدر التريند بـ "حوا" ويقترب من 2 مليون مشاهدة

عاد الفنان تامر حسني، لتصدر تريند “اليوتيوب” من جديد بأغنيته “حوا”، من ألبوم هرمون السعادة، والتى وصلت نسبة مشاهدتها ما يقرب من 2 مليون مشاهدة.

في هذا السياق، طرح “تامر”، الأغنية، عبر قناته الرسمية منذ ثلاثة أيام، وحققت مليونا و800 ألف، وتصدرت الترتيب الأول عبر “تريند ميوزك”.

وكان قد احتفل تامر حسني بتصدر أغنيته الجديدة "حوا" المركز التاسع عالميا في الاستماع، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

ووثق حسني قائمة الأعلى استماعا عالميا عبر "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "الفنان تامر حسني يحتل المركز التاسع عالميا بعد 20 ساعة من إصدار أغنية حوا، من ألبوم هرمون السعادة".

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760 ألف مشاهدة

ووصل عدد مشاهدات الأغنية 760 ألف مشاهدة، وما زال الرقم في تصاعد، وقد يصل إلى مليون مشاهدة سريعا.

والأغنية من كلمات الفنان تامر حسني، وتوزيع ومكسر علي فتح الله، وتعاون فيها مع الفنانة السعودية أسيل عمران للمرّة الثانية بعد نجاح كليب "ناسيني".

تدور فكرة "حوا" حول محاولة الرجل فهم المرأة في إطار كوميدي، ويظهر تامر حسني محتارا من تصرفات زوجته أسيل عمران في كليب الأغنية.

وعلقت الإعلامية السعودية لجين عمران على الأغنية بالقول: "ولا هتفهمونا فعلا.. المهم احنا فاهمينكم.. بس بنسوق العبط مع شوية هبل"، بدوره شارك تامر تعليق لجين وكتب عليه: "ايوة كدة، اعترفوا".

على الجانب الأخر، كان احتفل تامر حسني مساء أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 46، وذلك وسط أسرته، حيث شهد الحفل شقيقه المنتج حسام حسني وشقيقته ووالدته، وسط غياب لأبنائه من طليقته بسمة بوسيل.



عيد ميلاد تامر حسني

ونشر المنتج حسام حسني شقيق النجم تامر حسني صورة من حفل عيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أبو آدم وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح وربنا يحققلك كل اللي في نفسك ويبارك لك في أولادك ويبارك لي فيك يا أبو قلب طيب".