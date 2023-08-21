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رياضة

تعادل سلبي بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة أتلتيكو مدريد ومضيفه ريال بيتيس والتي أقيمت ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تعادل أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس


تألق إيسكو في خط الوسط من جانب أصحاب الأرض الذين سددوا أكثر من فريق العاصمة ولكن من دون أي محاولة على المرمى.

سدد فريق العاصمة مرة واحدة على المرمى عبر ماريو إيرموسو لكن الحارس البرتغالي روي سيلفا أبعد المحاولة الوحيدة بين الخشبات الثلاث في مباراة فقيرة بالفرص.

وفاز فريق برشلونة على ضيفه قادش 0/2، مساء الأحد، في المباراة التي جرت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني “الليجا”.

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سجل هدفي برشلونة في مرمى قادش اللاعب بيدرو في الدقيقة 82، فيران توريس في الدقيقة 90+3.

وكان برشلونة قد تعادل في مواجهة الجولة الأولى من الليجا أمام مضيفه خيتافي سلبيا، بينما فاز قادش على نظيره ديبورتيفو ألافيس 0/1.

تشكيل برشلونة أمام قادش 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، جول كوندي، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، جافي، بيدري، روميو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة وقادش، فيتو
برشلونة وقادش، فيتو

تشكيل قادش لمواجهة برشلونة 

ليديسما - فالي - ألكاراز - فيرنانديز - أليخو - هيرنانديز - راموس - إيزا - مارتي - هيرنانديز - سان إيميتريو.

برشلونة وقادش، فيتو

تفاصيل اتفاق برشلونة لضم كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للسيتيزنز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "المفاوضات بدأت يوم الجمعة الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق حول الصيغة التي تنص على انتقال كانسيلو إلى برشلونة معارا لمدة موسم، مع أحقية الشراء بمقابل يزيد قليلا على 30 مليون يورو".

وأوضحت الصحيفة: "الفريقان اتفقا على أن بند الشراء يتحول إلى إلزامي إذا تحققت بعض الشروط، مثل أن يخوض كانسيلو 70% من مباريات برشلونة، بالإضافة إلى تأهل الكتلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

وختمت: "هذه الشروط سهلة التحقق، لأنه من المتوقع أن يكون كانسيلو الخيار الأول في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن، وستحسم التفاصيل الأخيرة في الصفقة خلال ساعات، على أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

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