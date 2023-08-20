الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع قادش في الشوط الأول (صور)

برشلونة وقادش، فيتو
برشلونة وقادش، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام ضيفه قادش بالتعادل السلبي، مساء اليوم الأحد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني - الليجا. 

وكانت أخطر فرص الشوط عندما انفرد لاعب قادش بمرمى برشلونة، لكن تير شتيجن أنقذ مرماه من هدف أكيد، وسيطر برشلونة على الكرة معظم أوقات الشوط الأول.

وكان برشلونة قد تعادل في مواجهة الجولة الأولى من الليجا أمام مضيفه خيتافي سلبيا، بينما فاز قادش على نظيره ديبورتيفو ألافيس 0/1.

برشلونة وقادش، فيتو

تشكيل برشلونة أمام قادش 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، جول كوندي، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، جافي، بيدري، روميو.

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خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل قادش لمواجهة برشلونة 

ليديسما - فالي - ألكاراز - فيرنانديز - أليخو - هيرنانديز - راموس - إيزا - مارتي - هيرنانديز - سان إيميتريو.

برشلونة وقادش، فيتو

تفاصيل اتفاق برشلونة لضم كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للسيتيزنز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "المفاوضات بدأت يوم الجمعة الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق حول الصيغة التي تنص على انتقال كانسيلو إلى برشلونة معارا لمدة موسم، مع أحقية الشراء بمقابل يزيد قليلا على 30 مليون يورو".

وأوضحت الصحيفة: "الفريقان اتفقا على أن بند الشراء يتحول إلى إلزامي إذا تحققت بعض الشروط، مثل أن يخوض كانسيلو 70% من مباريات برشلونة، بالإضافة إلى تأهل الكتلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

وختمت: "هذه الشروط سهلة التحقق، لأنه من المتوقع أن يكون كانسيلو الخيار الأول في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن، وستحسم التفاصيل الأخيرة في الصفقة خلال ساعات، على أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

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برشلونة قادش الليجا الدوري الإسباني ملعب لويس كومبانيس الأولمبي

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