نجم الزمالك: استقالة مجلس الإدارة ليست في وقتها

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن الأزمات الإدارية سبب عدم استقرار الأوضاع داخل القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن أبناء الزمالك لا يساندونه في الأزمات وهذا سبب عدم الاستقرار واستقالة مجلس الزمالك ليست في وقتها".

وتابع: "كان يجب على مجلس الزمالك حل كافة الأزمات بدل الهروب من المركب ".

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ومن جهته، قال الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق: "حزنت لانتقال إمام عاشور للأهلي، وهو من أفضل اللاعبين في المنتخب".

ولفت خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": لم يتم توثيق عقد إمام عاشور بعد رحيلي عن مجلس الإدارة وهذا كان سببا في رحيل اللاعب وفتح المجال أمامه للانتقال للأهلي عبر الفريق الدنماركي.



عقد زيزو مع الزمالك

وأشار: "زيزو لاعب محترف ومرتبط بعقد مع الزمالك والنادي ملتزم بشروط العقد، ولا تفريط فيه لأنه من أعمدة الفريق ونبني عليه من أجل حصد البطولات".



مصير زيزو في ظل وجود حسين لبيب

وأكد: لو كنت رئيسا لنادي الزمالك بعد الانتخابات المقبلة لن أفرط أو أبيع زيزو بأي مبلغ، والموافقة على احترافه ليست حلا للأزمة المالية للنادي.

قوة زيزو

وأضاف: لن يتم الاستغناء عن زيزو بأي مبلغ مالي لأن المبدأ توفير فريق قوي ينافس على البطولات، لكن من الوارد إعارة لاعبين بعيدا عن زيزو.



رأي حسين لبيب في أوسوريو

وأشار: لن يتم تغيير المدير الفني للزمالك ما دام هناك استقرار في الفريق، وأسوريو مدرب جيد.

ولفت: لدينا أفكار لاستغلال 139 فدانا مساحة فرع الزمالك بأكتوبر، وإنشاء فروع للنادي في المحافظات والعلمين.

قال الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لرئاسة نادي الزمالك إن: "فريق الكرة يمتلك ذخيرة من اللاعبين الكبار على أعلى مستوى مثل الونش وفتوح ومحمد صبحي وزيزو وسيف الدين الجزيري".

ما الذي يحتاج نادي الزمالك؟

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "نادي الزمالك يحتاج إلى خبرات رياضية وإدارة محترفة وبعدها سيكون قادرا علي تحقيق الإنجازات والبطولات بدليل تحقيق بطولتي الدوري عامين متتاليين في ظل الظروف".

أزمة نادي الزمالك

وتابع: "الزمالك يعاني من أزمة مالية ولابد من حلها، ويجب دراسة تأسيس شركة للكرة في الزمالك لزيادة الموارد المالية للنادي، ويجب أن تضم الشركة نماذج احترافية لتقديم الأفضل".

وأكمل: "الزمالك يمتلك إمكانيات عظيمة ولابد من إدارتها بشكل تسويقي، خاصة أن اسم النادي كبير في الدول العربية والأفريقية".



مديونيات نادي الزمالك

وأكد: مديونيات نادي الزمالك تتخطى الـ 1.5 مليار جنيه، من بينها الغرامات الدولية والديون السيادية مثل الكهرباء والضرائب والتأمينات، موضحا أنه حال نجح في الانتخابات المقبلة سيكون لديه خطة لجدولة تلك الديون.



مستحقات الضرائب علي نادي الزمالك



ولفت إلى أن الضرائب المستحقة علي نادي الزمالك تتخطى الـ900 مليون جنيه، وهناك رسوم للاتحادات الرياضية ونقابة المهن الرياضية، ومستحقات اللاعبين، ولكننا ملتزمون بتسديد مديونية الزمالك بجدية وفق جدولة معينة.