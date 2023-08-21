زيادة سعر دواء شهير للوقاية من الجلطات وتستخدمه الحوامل

شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في سعر حقن كلكسان 40 مجم للوقاية من جلطات الدم إلى 215 جنيها للعبوة التى تحتوى على حقنتين.

زيادة سعر حقن كلكسان

وتستخدم حقن كلكسان للحوامل خلال فترة الحمل لسهولة وصول الدم للجنين ومنع التعرض للجلطات.

فيما ارتفع سعر كريم أزاديرم إلى 66 جنيها بدلا من 21.5 جنيه بفرق 44.5 جنيها زيادة على سعر المستحضر ضمن زيادة أسعار الأدوية المستمرة التي يشهدها السوق المصري.

زيادة في سعر دواء لعلاج حب الشباب

ويستخدم كريم ازاديرم azaderm في علاج حب الشباب، وتفتيح الأماكن السمراء بالجسم.

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زيادة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية

كما أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية سجلت زيادة مستمرة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر المكمل الغذائي أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا.

ويستخدم شراب Ivyrospan كمضاد للسعال ومذيب للبلغم وتحسين وظائف الشعب الهوائية وتخفيف الأعراض الناتجة عن التهاب الجهاز التنفسي.

ارتفاع سعر كونجستال أقراص وشراب

فيما ارتفع سعر دواء كونجستال أقراص من 19.5 جنيه إلى 26 جنيهًا، بينما الدواء الشراب من 10.5 جنيه إلى 16.5 جنيه.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج أعراض نزلات البرد والعطس، وسيلان الأنف، وأيضا حالات إدماع العينين وإزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

وشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال.

وتقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.