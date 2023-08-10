رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد توفير دواء الغدة الدرقية الإنجليزي

أدوية الغدة الدرقية، قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية:"أزمة نقص أدوية الغدة الدرقية بسبب زيادة الاستهلاك بكثافة خلال الفترة الماضية".



بدائل أدوية الغدة الدرقية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": هيئة الدواء المصرية وفرت بديلين لأدوية الغدة الدرقية بنفس الكفاءة والفعالية، الي جانب أن الدولة سمحت لشركة ألمانية بتوفير بديل اآخر.

احتياجات أدوية الغدة الدرقية

وأشار إلي أنه من المتوقع توفير الاحتياجات من دواء الغدة الدرقية الذي تصعنه الشركة الإنجليزية خلال شهرين.

Advertisements

أدوية الغدة الدرقية

في وقت سابق، أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه :"لا يوجد أي نقص في الأدوية باستثناء أدوية الغدة الدرقية المستوردة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”:"هناك بدائل متوفرة لأدوية الغدة الدرقية المستوردة بنفس المادة الفعالة".

كيفية الوصول لأي دواء ناقص

وأضاف:"هيئة الدواء بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة يعملون بشكل دائم من أجل ضمان توافر كل الأدوية، وهناك خدمة توافر والخط الساخن 15301 يمكن التواصل عن طريقهما للحصول علي أي دواء غير متوفر".

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن تقديم 390 ألفا و830 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 5 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 14 ألفا و785 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 35 ألفا و107 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و708 أطفال، فيما قدمت 37 ألفًا و150 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1972 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و75 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1857 مواطن، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و632 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و646 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و322 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 73 ألفا و469 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 70 ألفا، و270 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 102 ألف و435 طفلا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.