الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

حماية المستهلك تضبط 13 ألف علبة دواء داخل مخزن غير مرخص ببني سويف

حماية المستهلك ببني
حماية المستهلك ببني سويف، فيتو

نجح جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة، وهيئة الدواء، في ضبط 13 ألف و389 علبة دواء، داخل مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الشحن.

 

كانت معلومات قد وردت إلى أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بوجود أدوية داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو البيع أو الحفظ، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، في  مدينة بني سويف.

 

وبالفحص تم العثور على 13 ألفا و389 علبة دواء من صنف محلول لتعويض الجسم بالسوائل والمعادن "محلول جفاف"، داخل مخزن  غير مرخص له بالتخزين أو الحفظ أو البيع،  وغير مستوف للاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين الدواء بالشكل المناسب، تابع لإحدى شركات الشحن، فضلا عن عدم إصدار فواتير للمستهلكين بالمخالفة للقانون.

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جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 13672 لسنة 2023 جنح قسم بني سويف، وإحالته لجهات التحقيق.

 

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