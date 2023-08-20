الزمالك، استقالة المديرين التنفيذي والمالي بالنادي

تقدم إيهاب خضر باستقالته من مهام القائم بأعمال المدير المالي بنادي الزمالك، والاكتفاء برئيس إدارة الاشتراكات.

كما استقال المستشار محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك.

حسين لبيب يكشف موقفه من انتخابات الزمالك

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لرئاسة نادي الزمالك إن: "لجنة تسيير أعمال من 3 أشخاص ستدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة، قبل عقد الانتخابات المقبلة".

ولفت خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": انتخابات نادي الزمالك وفقا للقانون سيتم إجراؤها خلال 60 يوما.

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وأوضح: لا يجوز الاتجاه إلى انتخابات مباشرة، ولكن لابد من تولي مديري تنفيذي ورياضي ومالي لإدارة نادي الزمالك.

وأكد: لا أمانع تولى إدارة نادي الزمالك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور، وشرف لي العمل لدعم ومساندة النادي في أي فترة وأي توقيت.

وتابع: الفترة الحالية حرجة في الزمالك وحان الوقت لمساندة النادي، وأساند أي شخص يتولي رئاسة نادي الزمالك من باب مصلحة النادي حتى لو كان من المجلس المستقيل.

وأكد حسين لبيب أنه يفكر جديا في خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة علي مقعد الرئيس، ولديه قائمة جاهزة لخوض العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن لديه قائمة من 35 شخصية ستدعم نادي الزمالك بكل قوة الفترة المقبلة، وسيكون ضمن قائمتي أعضاء من مجلس الإدارة السابق للزمالك وشخص بارز لن أعلن عن هويته حاليا.

أول تحرك رسمي من وزير الرياضة بشأن استقالة مجلس الزمالك

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية، مؤكدا أنه فور وصول استقالة مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسليمها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها".

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

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