الأحد 20 أغسطس 2023
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منوعات

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة، ما القصة؟

القطط، فيتو
القطط، فيتو

تجربة سياحية جديدة اطلقها مشغل احد المراكب في سنغافورة بالإعلان عن رحلة بحرية للقطط المدللة.

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة 


وفي التفاصبل أطلق مشغل المركب الشراعي رويال ألباتروس في أغسطس برنامجًا يتيح لأصحاب القطط المدللة أخذ حيواناتهم الأليفة في نزهات بحرية فاخرة، في تجربة سياحية جديدة بسنغافورة.

وعلى متن المركب يمكن للقطط أن تستلقي داخل أقفاص مصممة خصيصًا على سطح السفينة، في وقت يستمتع أصحابها بعشاء يضم أربعة إلى سبعة أطباق وهم يستمتعون بغروب الشمس.

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 وعلى مدى ساعتين ونصف ساعة، تُبحر نحو 15 قطة برفقة 130 شخصًا على طول ساحل جزيرة سنتوسا السياحية، مع التمتع بإطلالة على سنغافورة وبعرض للألعاب النارية.
 

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