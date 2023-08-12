الأمير هاري يخوض مباراة بولو خيرية في سنغافورة

امتطى الأمير هاري صهوة جواده وعلت ثغره ابتسامة استعدادا لمباراة خيرية في رياضة البولو في سنغافورة، اليوم السبت.

ونافس فريق الأمير هاري، رويال ساليوت سينتيبالي، نادي سنغافورة للبولو، وشارك ناتشو فيجيراس أسطورة البولو الأرجنتيني والصديق المقرب من الأمير هاري في المباراة ولكنه لعب في صف نادي سنغافورة للبولو.

الأمير هاري يخوض مباراة بولو خيرية

وانتهت المباراة التي أجريت ضمن منافسة كأس سينتيبالي آي.إس.بي.إس هاندا للبولو بالتعادل 7-7 مع فوز الفريقين بالكأس مناصفة.

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وتذهب عائدات المباراة إلى مؤسسة سينتيبالي التي أسسها الأمير هاري دوق ساسكس بالشراكة مع الأمير سييسو من ليسوتو، وهي مؤسسة تدعم الشبان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش.آي.في) الذي يسبب مرض الإيدز في أفريقيا.

وزار الأمير هاري سنغافورة آخر مرة في 2017 حينما لعب مباراة بولو لجمع تبرعات للمؤسسة نفسها.

الأمير هاري يشن هجوما حادا علي الصحافة البريطانية

وفي وقت سابق، شن الأمير هاري هجومًا ضاريًا على الصحافة، وألقى باللوم على الصحف الشعبية في تدمير فترة مراهقته وعلاقاته اللاحقة حيث قدم أدلة لمدة خمس ساعات تقريبًا في دعواه ضد ناشر صحيفة شعبية.

الأسرة المالكة البريطانية

وقال الأمير هاري، وهو الخامس في الترتيب على عرش بريطانيا، إن فكرة تدخل الأشخاص بشكل غير قانوني في الحياة الخاصة لوالدته الراحلة الأميرة ديانا جعلته يمرض جسديا.

ويقاضي هاري مع 100 شخص آخر، مثل صحف مجموعة ميرور (إم.جي.إن)، ناشرة ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، في المحكمة العليا في لندن بسبب مزاعم بجمعها معلومات بين عامي 1991 و2011 بشكل غير قانوني.

وقال الابن الأصغر للملك تشارلز في مذكرة مؤلفة من 50 صفحة وساعات من الاستجواب من محامي (إم.جي.إن) أندرو جرين إنه كان مستهدفا منذ عام 1996 حين كان تلميذًا.

وقال: “واجهت عداء من الصحافة منذ ولادتي”.

وأضاف هاري أن الصحافة حاولت تدمير علاقاته مع صديقاته، وحملها مسؤولية انفصاله عن تشيلسي ديفي، وفي تقلص دائرة أصدقائه، ونوبات الاكتئاب والبارانويا.

محاكمة مجموعة ميرور جروب البريطانية

وبدأت محاكمة مجموعة ميرور جروب التي تستمر سبعة أسابيع الشهر الماضي.

ورفضت وكالة متخصصة بأخبار المشاهير، تسليم الأمير هاري صورًا التقطها مصورو المشاهير "باباراتزي" له ولزوجته ميجان ماركل، هذا الأسبوع.

وأرسل محامون يمثلون هاري وميجان خطابًا لوكالة Backgrid، طالبوا فيه بتسليم الصور التي التقطت للزوجين، بعدما نجا الثنائي من "كارثة" كادت تحصل في نيويورك نتيجة مطاردة بالسيارة من جانب "الباباراتزي".

وردت الوكالة على الخطاب بالرفض قائلة إنه لا يمكن لهاري "إصدار أوامر كما يفعل الملوك"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.