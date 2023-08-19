بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)
لفتة هي الأولى من نوعها قدمتها والدة اللاعب البرازيلي نيمار المنتقل حديثًا إلى نادي الهلال السعودي بإطلالة سياحية لافتة في المملكة العربية السعودية.
والدة نيمار ترتدي البرقع
خطفت نادين جونسالفيس سانتوس - والدة نيمار - المنتقل للدوري السعودي منذ أيام، الأضواء بعدما نتشرت صور لنادين على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بجولة سياحية، مرتدية البرقع وامتطت الإبل، وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة السعودية.
وانتقل نيمار جونيور البالغ من العمر 31 عامًا إلى صفوف نادي الهلال قادما من فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وسيحصل على نحو 220 مليون يورو.
ووصل النجم البرازيلي مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، واستقبل في المطار بالورود والقهوة أيضًا.
وقدم الهلال السعودي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.
وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.
وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.
وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار وصل الرياض الجمعة، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، استعدادًا لحفل تقديمه للجماهير.
يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.
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