الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إجبار قائدى السيارات على الوقوف لشراء المانجو بطريق إسماعيلية

قوات الشرطة, فيتو
قوات الشرطة, فيتو

 

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على بشأن وجود بعض الخارجين على القانون على طريق إسماعيلية الصحراوى يقومون باستيقاف قائدى السيارات لشراء المانجو.

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رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون يقومون باستيقاف قائدى السيارات عنوة بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم على طريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى لبيع ثمار الفاكهة لهم.

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وبالفحص تبين أنهم  من العاملين بمزارع الفاكهة  القريبة من الطريق، وأنهم كانوا يقومون بعرض منتجاتهم للبيع مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة بالطريق بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، ولم يستدل على كون المتهمين  من العناصر الإجرامية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وصرفهم.

 

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