ضبط 40 ألف نسخة ملازم تعليمية بدون تصريح داخل مطبعة في الجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط أكثر من 40 ألف نسخة ملازم تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بطباعة العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المطبعة)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (40600 نسخة من ملازم تعليمية والأغلفة الخاصة بهم لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
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