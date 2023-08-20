موعد وأماكن انقطاع المياه ببعض مناطق نبروة غدًا في الدقهلية

يشهد مركز ومدينة نبروة في محافظة الدقهلية غدا الاثنين انقطاع المياه ببعض مناطق نبروة لمدة 6 ساعات.

حيث تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من: قرى الطيبة، وقرى الدروتين، وكفر بهوت وطبنوها والعزب التابعة لها، وذلك غدًا الأثنين الموافق 21/8/2023 لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9:00 صباحًا، وحتى الساعة 3:00 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد لخط مياه قطر 10 بوصة، الواصل بين محطة مياه نبروه (2) وقرية كفر بهوت بمركز نبروه.

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وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.