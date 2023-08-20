الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

موعد وأماكن انقطاع المياه ببعض مناطق نبروة غدًا في الدقهلية

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

يشهد مركز ومدينة نبروة في محافظة الدقهلية غدا الاثنين  انقطاع المياه ببعض مناطق نبروة لمدة 6 ساعات.

حيث تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من: قرى الطيبة، وقرى الدروتين، وكفر بهوت وطبنوها والعزب التابعة لها، وذلك غدًا الأثنين الموافق 21/8/2023 لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9:00 صباحًا، وحتى الساعة 3:00 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد لخط مياه قطر 10 بوصة، الواصل بين محطة مياه نبروه (2) وقرية كفر بهوت بمركز نبروه.

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وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

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