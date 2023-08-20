الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

أسعار التوابل والبهارات اليوم الأحد 20-8-2023 في الدقهلية

أسعار التوابل اليوم،
أسعار التوابل اليوم، فيتو

تواصل أسعار التوابل اليوم الأحد بمحلات العطارة والأسواق استقرارها في محافظة الدقهلية وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

وتعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليهما كل سيدة منزل وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات:

أسعار التوابل 

الفلفل الأسمر بلغ سعره للكيلو 200 إلى 300 جنيه.

والكمون بلغ سعره من 200 إلى 370 جنيها.

جوزة الطيب حصى وزن 100 جرام 96 جنيها.
جوزة الطيب مطحون بـ 90 جنيها.
حبهان ناعم وزن 100 جرام 98 جنيها.
روز ماري وزن 100 جرام 25 جنيها

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ملح ليمون وزن 100 جرام 13 جنيها.

خردل حب هندي 100 جرام 9.5 جنيه.
قرنفل حصى 100جرام  72.5 جنيه.
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 6 جنيهات.
ينسون نجمة وزن 100 جرام 70 جنيها.
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 65 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 28 جنيها.
حبة البركة وزن 100 جرام 11 جنيها.
شمر وزن 100 جرام 12 جنيها.

كراوية وزن 100 جرام 12 جنيها.

مرمرية وزن 100 جرام 12 جنيها.
قرنفل مطحون 100 جرام 72.5 جنيه. 
مغات 100 جرام 18.5 جنيه.
بذور الكتان 100 جرام 7 جنيهات.
حبوب الشيا 100 جرام 24.5 جنيه.

سمسم أبيض وزن  100 جرام 26 جنيها.
سوداني محمص وزن  100 جرام 21 جنيها.
سمسم محمص وزن 100 جرام 26 جنيها.
بردقوش وزن  100 جرام 60 جنيها.
ريحان  وزن 100 جرام 8 جنيهات.

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 20 جنيها.
شوفان وزن 100 جرام 9 جنيهات.
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 34 جنيها.
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 20 جنيها.

سعر العدس

عدس أصفر ربع كيلو 20 جنيها.
بليلة كيلو 40 جنيها.
لوبيا كيلو 85 جنيها.
عدس بجبة كيلو 60 جنيها.
رز بسمتي سايب كيلو 38 إلى 70 جنيها.
ذرة فشار ربع كيلو 18 جنيها.
كيلو حمص 140 جنيها.
ربع كيلو كمون 95 جنيها.
كزبرة حصي 100 جرام 10 جنيهات.
لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه.
بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه.
كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها.
سماق وزن 100 جرام 25 جنيها.
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها.
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها.

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اسعار التوابل التوابل والبهارات محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية كربونات الصوديوم

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