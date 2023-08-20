الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

سقوط تشكيل عصابى متهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

غسل الاموال،فيتو
غسل الاموال،فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 


غسل 70 مليون جنيه فى الجيزة 

 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

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وكشفت التحقيقات محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
 

 وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.

 

يأتى ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار غير المشروع غسل 70 مليون جنيه فى الجيزة

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