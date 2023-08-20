الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

31 متطوعا من الهلال الأحمر بشمال سيناء يشاركون بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، فيتو

يشارك الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء مديرية الصحة بالمحافظة في حملة الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم إلى 10 سنوات.

وشارك 31 متطوعا من فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء بدائرة العريش مقسمين إلى منطقة وسط البلد - شارع اسيوط - حي الصفا - حي العبور - حي المساعيد والسبيل حيث سيتم العمل بالتعاون مع الحملة المقامة من الوزارة ولمدة أربع أيام كاملة.

وانطلقت اليوم الأحد الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال والتي تستمر لمدة 4 أيام من سن يوم إلى 10 سنوات وسط استعدادات كبيرة من قبل مديرية الصحة بالمحافظة. 
 

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وبدأت فرق التطعيم التابعة لمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء المرور على المنازل والمناطق والاحياء بمدينة العريش والمدن المختلفة لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 10 سنوات.

وناشدت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الأسر بالمحافظة التأكد من تطعيم طفلك في الحملة  المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها اليوم ولمدة ٤ أيام التطعيم  من سن يوم وحتى ١٠ سنوات مجانا التطعيم من خلال الفرق المتنقلة من شقة إلى شقة وجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات بالمحافظة مشيرة أن التطعيم يعطي مناعة مدى الحياة.

كان العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، للحفاظ علي سيناء خالية من المرض.

وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، ورؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، أن الحملة ستنطلق اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة 4 أيام.

وشدد الغندور، على رؤساء مجالس المدن بالتعاون مع الحملة وتسهيل أعمالها للوصول الي كافة المناطق لتطعيم الأطفال، بجانب تدعيم الحملة بعناصر المساعدة المطلوبة.

وأشار الغندور، إلى قيام مديرية أوقاف شمال سيناء بالتوعية بالحملة وموعد انطلاقها خلال النصف الثاني من خطبة الجمعة القادمة في جميع مساجد المحافظة، بجانب قيام الإذاعة المحلية بالإعلان عن الحملة وأماكن تواجد الفرق الطبية وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم.

بدورها قالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنه سيتم تطعيم الأطفال المصريين والغير مصريين من سن يوم وحتى 10 سنوات ضد مرض شلل الأطفال من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، للحفاظ على مصر خالية من المرض واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

أشارت إلى أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، لافتة إلى أن الحملة تستهدف الوصول لكل طفل على أرض شمال سيناء.

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