الأحد 20 أغسطس 2023
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فيديو

مكافحة كورونا: الإصابات المنتشرة نزلات برد بسيطة والمتحور الجديد لم يصل إلى مصر (فيديو)

متحور كورونا الجديد،
متحور كورونا الجديد، فيتو

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "الإصابات الموجودة في مصر حاليا عبارة عن دور برد بسيط ليس إلا".

متحور كورونا الجديد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لم يتم حتى الآن رصد دخول المتحور الجديد لكورونا مصر.

 

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف: لم نسجل أي حالة مصابة بمتحور كورونا الجديد داخل البلاد، ولكن أعراض المتحور بسيطة وليست شديدة ولا داعي للخوف والقلق.

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ارتداء الكمامات

ولفت: لا ننصح بارتداء الكمامات بشكل عام ولكن يجب حال الإصابة بنزلة البرد ارتداء الكمامة لمنع انتشار الإصابة بين الناس.

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الصحة: متحور كورونا الجديد ممكن يظهر في أي لحظة

منظمة الصحة العالمية 

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

 وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضه تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.

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