الصحة: متحور كورونا الجديد ممكن يظهر في أي لحظة

المتحور الجديد لكورونا، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة: "إنه لم يتم رصد المتحور الجديد لكورونا داخل مصر حتى هذه اللحظة".

هل ظهرت إصابات بمتحور كورونا الجديد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: ليس هناك أي حالات ثبت إيجابيتها بالمتحور الجديد لكورونا، معقبًا: "المتحور الجديد ممكن يدخل مصر في أي لحظة".

شدة خطورة المتحور الجديد لكورونا

وأوضح: "المتحور الجديد لكورونا ليس أشد خطورة من دلتا، ويصيب الجهاز النفسي العلوي وأعراضه نفس أعراض متحور أوميكرون".

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النتائج المعملية

ولفت: ليس هناك أي نتائج معملية تثبت ظهور المتحور الجديد لكورونا في مصر.

منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضه تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.