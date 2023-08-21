حبس 31 عنصرا إجراميا أداروا أوكارا لترويج الحشيش والهيروين (صور)

قررت النيابة العامة حبس 31 عنصرا إجراميا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة كميات من المخدرات بقصد الاتجار وتقدر بملايين الجنيهات.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.



وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من 31 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقيمة ملايين الجنيهات.

Advertisements





مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (3 أشخاص وسيدتان "لإثنين منهم معلومات جنائية" ).. وبحوزتهم (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو").

مديرية أمن السويس

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (شخصين).. بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، وبحوزتهما عدد (3810 أقراص مخدرة ومؤثرة - عدد من عبوات الكريم مجهولة المصدر).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (9 أشخاص لعدد "6 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – عدد 73230 قرصا مخدرا ).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة فوه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")..وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- 2 فرد خرطوش – 2 طبنجة و3 خزائن وعدد من الطلقات

مختلفة الأعيرة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة ببا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "شابو"– 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")..بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو"- سلاح أبيض - ميزان حساس).

مطار برج العرب

ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية).. حال وصولهما إلى البلاد وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة - مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

ميناء القاهرة الجوى

ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول").. حال وصولهما إلى البلاد وبحوزتهما عدد (17 سجائر إلكترونية بداخلها مادة THC)) المخدرة– طائرة درون).



منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية لمخدر

الهيروين) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.