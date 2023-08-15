الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عمر كمال يعلن تأجيل طرح أغنية في داهية حدادا على والدة أحمد شيبة

عمر كمال، فيتو
عمر كمال، فيتو

أعلن مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال  تأجيل طرح أغنيته في داهية، التي يتعاون خلالها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والذي كان المقرر طرحها اليوم، وذلك حدادًا على والدة المطرب أحمد شيبة، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الإثنين.

ونشر عمر كمال البوستر الدعائي لـ أغنية في داهية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وكتب: احترامًا لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها النهاردة لبعد أيام العزاء.

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حداد أحمد شيبة على والدته 

وقرر المطرب الشعبي أحمد شيبة، إلغاء جميع حفلاته الغنائية، والأفراح التي كان من المقرر أن يحييها، وذلك بعد وفاة والدته، مساء أمس الإثنين.

 شيبة أبلغ مدير أعماله، بإلغاء كافة الحفلات، وإبلاغ أصحاب الأفراح والحفلات بذلك الأمر، لحين انتهاء الفترة الصعبة التي يمر بها حزنًا على وفاة والدته التي كان يرتبط بها ارتباطا شديدا.

ووجه رسالة لمدير أعماله بقوله “اللي عايز حاجة ياخدها أنا مش هشتغل دلوقتي نهائي ومحدش يكلمني في شغل”.

ورحلت مساء أمس والدة الفنان الشعبي، أحمد شيبة، داخل أحد المستشفيات الشهيرة بالإسكندرية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وعلمت “فيتو”، تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة، على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها، وقال المصدر، إن والدة “شيبة”، كانت تطلب دائمًا أن تتوضأ للصلاة، وكانت دائمًا تردد الشهادة، مؤكدا أنها كانت تردد آيات من القرآن، رغم مرضها الشديد، ورافقها أثناء مرضها، ابنها أحمد “شيبة”، وابنتها الكبرى.

وكانت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، تدهورت بعدما تعرضت لوعكة صحية.

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احمد شيبة عمر كمال والدة احمد شيبة

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