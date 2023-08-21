الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

مش ثري عربي، حفل زفاف لعروسين يثير الجدل في الشرقية (فيديو وصور)

حفل زفاف يثير الجدل
حفل زفاف يثير الجدل بالشرقية، فيتو

أثار حفل زفاف مواطن يدعى “عبد الله” من فتاة تدعى "مروة" مقيمة بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار الحفل انتقاد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، وذلك بعد إلقاء العريس الأموال على عروسه وهي ترقص ليقوم عشرات المدعوين بالركض والتزاحم حول العروسين لالتقاط الأموال.

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حكاية مقطع فيديو أثار غضب النشطاء

حكاية مقطع فيديو العروسين الذي أثار غضب النشطاء، بدأت عندما تداول النشطاء مقطع فيديو لعريس زعموا أنه مواطن يحمل الجنسية السعودية، أثناء حفل زفافه على عروس مقيمة بمحافظة الشرقية وكان يقف مُمسكا برزمة من الأموال، وأخذ يلقيها على عروسه ابتهاجا بالعرس مما دفع المعازيم للتجمهر حولهم والركض أرضا لالتقاط الأموال.

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حفل زفاف يثير الجدل، فيتو

حالة من الغضب الشديد والجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا رفضهم للطريقة التي قام بها المواطن، ووصفوا هذه الطريقة بـ"المهينة والمذلة".

الغريب أن بعض النشطاء ادعوا أن العريس قام بإلقاء آلاف الريالات على عروسه داخل القاعة وهي ترقص.. وأثار مشهد تصرف المعازيم غضب المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المشهد بالمعيب.

حفل زفاف يثير الجدل، فيتو

غضب المصريين من تصرف الثري الخليجي والمعازيم


فقال محمد رأفت،" بجد مشهد عيب أوي.. وعلى اللي قِبل على نفسه إنه يبقى في مشهد زي كده وعلشان أي شويه... لنا الله".
 

أما نهال محسن طالبة جامعية، فعلقت على طريقة العريس وإلقاء الأموال بهذا الشكل فقالت، "طريقة صعبة ومهينة... أسلوب إذلال".
ورد وليد محمد قائلًا: "هذا احتقار للناس...".

حفل زفاف يثير الجدل، فيتو

أما نادية ابراهيم فقالت: "تصرف معيب أوي من المعازيم والعريس... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وعلقت روايدا فقالت:"طريقة مُهينة حاجة تكسف والله".

حفل زفاف يثير الجدل، فيتو

أول رد لأقارب العروس على الواقعة


فيما أبدى أحد أقارب العروس اندهاشه واستغرابه لرد فعل النشطاء على السوشيال ميديا على الواقعة قائلا، ما يحدث شيء طبيعي في كل الأفراح المصرية والعربية.. والعريس كان مبسوط جدا وعاوز يعبر عن حبه لعروسه خاصة أن الارتباط تم بعد قصة حب حقيقية بينهما.

حفل زفاف يثير الجدل، فيتو

وأوضح في تصريح خاص لـ “فيتو” أن الأموال التي ألقاها العريس على عروسه وهي ترقص لم تتعدى مبلغ قيمته 5 آلاف جنيه مصري (فئة مائة جنيه)، كما أن العريس من محافظة المنوفية وتربطه صلة قرابة بالعروس ومقيم بالمملكة العربية السعودية واتفق مع عروسه على ارتداء الزي الخليجي في حفل الزفاف وليس ثري عربي كما أشيع على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.. ياريت كل واحد يخليه في حاله ولا يتدخل فيما لا يعنيه.

حفل زفاف يثير الجدل، فيتو

 

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