الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

عروس أمريكية،فيتو
عروس أمريكية،فيتو

طلبت عروس أمريكية الطلاق بعد يوم واحد فقط من عقد قرانها على زوجها، بسبب كسره وعدا قطعه على نفسه قبل حفل زفافهما.

وقالت العروس إنها لا تستطيع البقاء متزوجة من عريسها لأنه كسر ما سمته  طلبا غير قابل للتفاوض في حفل زفافهما، بعدم فرك كعكة الزفاف في وجهها أثناء حفل الاستقبال، وفقا لما أرسلته الفتاة إلى عمود النصائح الخاص بموقع Slate.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن الفتاة قالت إن "هناك مسألة واحدة لم تكن مطروحة للنقاش"، موضحة أن لديها "قاعدة صارمة وحيدة هي أنه لن يضع وجهي في قالب الحلوى خلال الحفل".

Advertisements


وأضافت: "هو رجل عاقل ويعرفني جيدا"، أو هكذا اعتقدت إذ تبين العكس، متابعة: "بدلا من ذلك، أمسك بي من مؤخرة رأسي ودفع رأسي إلى القالب".

واعتبرت العروس أن عريسها قد فكر بشكل استراتيجي في فرك وجهها في الكعكة، لأنه بعد إتلافها كان هناك قالب آخر محضر.

مصرع طالبة سقطت من سيارة زفة عروس بالدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

عروس أمريكية عقد قران حفل زفاف امريكي كعكة حفل الزفاف حفل زفاف

مواد متعلقة

محافظ الغربية يكرم مؤسسات المجتمع المدني بعد تنظيم حفل زفاف جماعي لـ300 شاب وفتاة

مصرع شاب بطلق نارى فى حفل زفاف بالشرقية

حفل زفاف نجل سليمان عيد بحضور نجوم الفن، وكريم محمود عبد العزيز يشعل الفرح (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

انهيارات أرضية وفيضانات وبرك طينية تجتاح إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية