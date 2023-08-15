عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

طلبت عروس أمريكية الطلاق بعد يوم واحد فقط من عقد قرانها على زوجها، بسبب كسره وعدا قطعه على نفسه قبل حفل زفافهما.

وقالت العروس إنها لا تستطيع البقاء متزوجة من عريسها لأنه كسر ما سمته طلبا غير قابل للتفاوض في حفل زفافهما، بعدم فرك كعكة الزفاف في وجهها أثناء حفل الاستقبال، وفقا لما أرسلته الفتاة إلى عمود النصائح الخاص بموقع Slate.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن الفتاة قالت إن "هناك مسألة واحدة لم تكن مطروحة للنقاش"، موضحة أن لديها "قاعدة صارمة وحيدة هي أنه لن يضع وجهي في قالب الحلوى خلال الحفل".

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وأضافت: "هو رجل عاقل ويعرفني جيدا"، أو هكذا اعتقدت إذ تبين العكس، متابعة: "بدلا من ذلك، أمسك بي من مؤخرة رأسي ودفع رأسي إلى القالب".

واعتبرت العروس أن عريسها قد فكر بشكل استراتيجي في فرك وجهها في الكعكة، لأنه بعد إتلافها كان هناك قالب آخر محضر.

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