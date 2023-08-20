الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت: لا علاقة للهضبة بشروط دخول الصحفيين

أصدرت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام، وهي الشروط التي أشعلت غضب الصحفيين اللبنانيين الذين هاجموا عمرو دياب ومنظمي الحفل خلال اليومين الماضيين بسببها.

بيان الشركة المنظمة

وقالت الشركة في بيانها:

نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا وحاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي أنعش ليلها.

بعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط.

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بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود إلا التي تفرضها أخلاقيات المهنة.

وتؤكد الشركة أن تلك الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير ولم يفرضها أو يطالب بوضعها.

وتؤكد الشركة تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني.

شروط حفل عمرو دياب

وكان عدد من الصحفيين اللبنانيين قد نشروا، عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من تعهد قد أرسلته لهم الشركة المنظمة للحفل للتوقيع عليه قبل حضور الحفل.

ويتضمن التعهد من جانب الصحفيين الالتزام بعدم تصوير عمرو دياب أو إجراء حوارات صحفية معه، وبعدم انتقاد الحفل أو الشركة المنظمة له أو حتى إنتقاد عمرو دياب.

وفي حالة عدم الالتزام بتلك الشروط فإنه من حق الشركة المطالبة بحذف كل ما تم نشره من مقالات أو أخبار أو تصاريح منشورة عن الحفل سواء على تلك المواقع الإخبارية أو ما يتبعها من صفحات عبر مواقع السوشيال ميديا.